iPhone 13 ohne seitliche Buttons: Mit dieser Design-Änderung könnte Apple punkten

Von den technischen Änderungen beim kommenden iPhone 13 war schon in den letzten Wochen viel vorab durchgesickert. Nun gibt es auch Details zum Design: Apple könnte komplett auf die seitlichen Bedienknöpfe verzichten und „unsichtbare“ Tasten und Regler einsetzen.

iPhone 13 könnte unsichtbare Tasten und Schieberegler bekommen

Das geht aus einem Bericht von Apple Insider hervor. Grund zu der Annahme, dass beim iPhone 13 in diesem Jahr keine seitlichen Buttons am Rahmen mehr zu sehen sind, gibt ein Patent für eine „kapazitiven Eingabe“. Dabei wird erläutert, wie man an einem Gerät Bedienelemente schaffen kann, die so lange unsichtbar sind, bis man sie braucht.

Dazu werden an den Stellen, an denen zum Beispiel die Lautstärke-Regelung sitzt, einfach kapazitive Eingaben möglich: Sobald du mit dem Finger in die Nähe des Bedienbereichs kommst, leuchtet er auf, sodass du die Funktion sehen kannst. Ansonsten bleibt der Rahmen komplett ohne Buttons und Schieberegler komplett glatt!

Konsequenter Verzicht

Das Interessante an diesem Design: Es wird schon seit Jahren immer einmal wieder gemunkelt, dass Apple die Knöpfe am iPhone 13-Rahmen abschaffen will. Andere Elemente (Ports) wurden ja schon minimiert. Das nun in zeitlicher Nähe zum bevorstehenden iPhone-Event im September ein solches Patent auftaucht, untermauert alle Gerüchte aus den Vorjahren und kann – wenn es nach den Experten geht – kein Zufall sein. Natürlich gibt es auch viele Patentanmeldungen, die in den Schubladen der Unternehmen versauern, aber dieses Patent hat gute Chance, schnell Realität zu werden. Der Verzicht auf die auf den Rahmen aufgesetzten Knöpfe dürfte zudem richtig gut aussehen, es wäre eine elegante Lösung, die gut zu Apple passt.

Das nächste iPhone wird traditionell beim September-Event von Apple vorgestellt. Bis dahin sind es nur noch wenige Wochen, die aber sicherlich noch sehr spannend werden, wenn weitere Leaks auftauchen.

