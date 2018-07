29.07.2018 - 23:56 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



(Bild: Ben Geskin / Screenshot: Mac Life)

Langsam nähern wir uns der Vorstellung der neuen iPhone-Modelle im September: Auf Twitter hat Ben Geskin Bilder veröffentlicht, die die Gehäuse des 6,5-Zoll-iPhone X Plus und der 6,1-Zoll-LCD-Modells zeigen sollen.

Nicht nur auf Twitter sondern auch auf Slash Leaks sind Bilder von angeblichen Dummy-Prototypen aufgetaucht, die das iPhone X Plus und das 6,1 Zoll große iPhone mit LCD-Bildschirm zeigen sollen. Diese Bilder stammen wahrscheinlich aus chinesischen Fabriken.

Wie man sieht, soll das 6,1-Zoll-Modell über eine einzige Kamera auf der Rückseite verfügen, während das iPhone X Plus ein Dual-Kamera-Layout ähnlich dem des iPhone X nutzt.

Darüber hinaus soll das iPhone X Plus mit einem Edelstahlrahmen verfügen, während das 6,1-Zoll-Modell mit einem Aluminium-Rahmen ausgestattet ist. Das dürfte preiswerter sein. Wie auf den Bildern zu erkennen ist, scheint das 6,1-Zoll-Modell auch einen etwas größeren Rahmen als das iPhone X Plus zu haben.

Diese beiden Bilder zeigen das iPhone X Plus in Silber und das 6,1-Zoll-Modell in Space Gray. Beim diesjährigen iPhone soll angeblich noch eine neue Gold-Version für das iPhone X und das iPhone X dazu kommen, während das 6,1-Zoll-LCD-Modell in einer Reihe von Farben erhältlich sein wird, darunter Gelb, Orange, Blau und mehr.

Apple wird voraussichtlich im September 2018 neben dem iPhone X Plus und dem 6,1-Zoll-Modell ein aktualisiertes iPhone X vorstellen. Das iPhone X und das iPhone X Plus sollen im September diesen Jahres erhältlich sein, während das 6,1-Zoll-Modell aufgrund von Fertigungsproblemen auf Oktober oder November verschoben werden könnte.

