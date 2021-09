Noch immer keine Impfpflicht für Apple-Mitarbeitende

Apple-Mitarbeitende müssen sich regelmäßig auf COVID-19 testen lassen, wenn sie in den Büros und Läden des Unternehmens arbeiten. Bei ungeimpften Mitarbeitenden sind regelmäßigere Tests erforderlich, so Apple gegenüber The Verge.

Apple will diese neue Richtlinie ab Oktober 2021 durchsetzen. Ob das auch für Deutschland gilt, wo Unternehmen weniger Einfluss auf seine Mitarbeitenden hat, ist nicht bekannt. Wie The Verge berichtet, schreibt Apple nach wie vor in den USA keine Impfungen vor.

Apple wollte eigentlich im Herbst 2021 die Menschen wieder zurück in die Büros holen, die derzeit noch im Homeoffice sitzen, doch daraus wird vorerst nichts. Die Delta-Variante in den USA sorgt für eine hohe Zahl von Infektionen. Die Mitarbeitenden müssen nun erst 2022 wieder in die Büros zurückkehren. Das kommt einigen offenbar zupass, denn in den letzten Monaten hatten einige grundsätzlich hinterfragt, ob die geplante Rückkehr an mindestens 3 Tagen in der Woche unbedingt notwendig sei.

Mitarbeitende ausgewählter Unternehmensbereiche, insbesondere der Hardware-Entwicklung, arbeiten bereits seit vielen Monaten wieder im Büro, was angesichts der notwendigen Technik wohl auch gar nicht anders geht.

