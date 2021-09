Neues USB‑C Apple-Watch-Ladegerät gestartet

Mit der neuen Apple Watch startet auch eine verbesserte Ladearchitektur mit einem magnetischen USB-C Schnellladekabel. Laut Apple erhält die neue Apple Watch Series 7 mit nur einer Ladung 18 Stunden Batterielaufzeit für den ganzen Tag. Das neue USB-C Schnellladekabel sorgt dafür, dass das Laden im Vergleich zur Apple Watch Series 6 33 Prozent schneller geht.

Dieses neue Ladekabel ist ab sofort im Apple Store zu haben. Das neue Kabel hat die Modellnummer A2515. Anders als die neue Watch kannst du dir das neue Kabel bereits bestellen. Es kostet wie sein Vorgänger 35 Euro und ist sofort lieferbar. In den deutschen Apple Stores wird es aber als noch nicht abholbereit angezeigt.



Schnelladen nur für Apple Watch 7

Was du zu dem neuen Ladegerät wissen musst: Das Schnellladen ist nur mit der Apple Watch Series 7 kompatibel. Andere Modelle haben dadurch keinen Vorteil, du kommst auf die normalen gewohnten Ladezeiten. Nutzen kannst du das neue Zubehör aber auch mit einer alten Apple Watch. Bei der Ankündigung der Apple Watch Series 7 wurde darauf hingewiesen, dass die Uhr schneller geladen werden kann und das dazu ein neues Ladekabel verwendet wird. Das magnetische Ende, das an der Uhr befestigt wird, bleibt gleich, aber der Stecker am anderen Ende des Kabels ist jetzt USB-C statt USB-A.

Das bisherige „Apple Watch Magnetisches Ladekabel mit USB-A-Kabel“ ist weiter erhältlich und kostet ebenfalls 35 Euro. Beide Modelle haben ein ein Meter langes Kabel. Du benötigst in jedem Fall noch ein Netzteil dazu. Die Apple Watch Series 7 selbst ist erst später in diesem Herbst erhältlich. Einen genauen Starttermin hat Apple noch nicht angekündigt. Es wird vermutet, dass es erst Mitte Oktober mit den Bestellungen losgehen wird.

