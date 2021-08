Apple plant neuen Mac Pro und Mac mini bis November 2022

Apple hatte auf dem WWDC 2020 angekündigt, nach und nach auf Apple Silicon umzustellen und Intel aus den Macs herauszuwerfen. Diese Phase sollte zwei Jahre dauern. Nun ist noch etwa ein Jahr übrig.

Bloomberg berichtet, dass Apple es wohl nicht schaffen wird, das gesamte Lineup umzustellen. Wie Mark Gurman von Bloomberg in seinem Newsletters Power On schreibt, fehlen noch wichtige Rechner: Bisher gibt es ein 13 Zoll großes MacBook Pro mit M1-Chip, einen Mac mini, das MacBook Air und den 24-Zoll-iMac. Doch was ist mit dem iMac 27 Zoll und den größeren MacBook Pro?

Apple soll einen etwas besseren M1 planen, den sogenannten M1X. Dieser Prozessor soll dann für einen neuen Mac mini mit mehr Leistung gedacht sein. 2022 soll dann der iMac mit 27 Zoll kommen und ein überarbeiteter, kleinerer Mac Pro mit Apple Silicon, heißt es bei Bloomberg. Auch für 2022 gedacht ist ein neues MacBook Air heißt es bei Bloomberg – und das wundert uns am meisten. Das MacBook Air war der erste Rechner mit M1 und ist mehr als schnell genug. Nach so kurzer Zeit einen Nachfolger herauszubringen, ist recht ungewöhnlich.

Gurman bekräftigt auch, dass Apple noch ein weiteres Update für den aktuellen Mac Pro mit Intel-Prozessor plant. Nach früheren Gerüchten soll der Mac Pro mit dem Intel Ice Lake Xeon W-3300 ausgerüstet werden.

Der Mac Pro mit Apple Silicon soll zur Unterscheidung in einem deutlich kleineren Gehäuse untergebracht werden – etwa halb so groß wie der aktuelle Mac Pro.Angeblich soll Apple Prozessoren mit 20 und 40 Kernen planen.

Was fehlt dir noch im Lineup? Sollte Apple noch andere Rechner bauen oder ist das Lineup vollständig für dich?

