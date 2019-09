18.09.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Apple hat bisher nicht offiziell mitgeteilt, mit wieviel RAM die neuen iPhones ausgestattet sind, weshalb es einige Spekulationen dazu gab. Bei der Apple Watch Series 5 gibt es eine Enttäuschung: Eine neue CPU wurde nicht verbaut.

Nach der Präsentation der neuen iPhones des Modelljahrgangs 2019 gab es einige Spekulationen über die Größe des RAMs bei den einzelnen Modellen. So gab es das Gerücht, dass in den Pro-Modellen 6 GByte eingebaut wurden. Stimmt nicht, hat Entwickler Steve Troughton-Smith in Xcode entdeckt.

Vielmehr sind alle iPhones des Modelljahrgangs 2019 mit 4 GByte RAM ausgerüstet. Es gibt also keine Geschwindigkeitsunterschiede -egal ob iPhone 11 oder iPhone 11 Pro beziehungsweise iPhone 11 Pro Max. Soviel Speicher war auch schon in der Vorgängergeneration verbaut worden.

Leider gibt es auch schlechte Nachrichten für Käufer der Apple Watch Series 5. Die enthält nämlich keinen neuen Prozessor sondern den gleichen, der auch in der Series 4 verbaut wurde. Das ist ungewöhnlich für Apple, wurde aber auch nie gesagt. Leistungssteigerungen gibt es aber auch nicht.

Nach Angaben von Troughton-Smith sind im neuen Einsteiger-Tablet mit 10,2 Zoll 3 GByte RAM verbaut. Das ist ein Vorteil gegenüber dem Modell von vor zwei Jahren, bei dem nur 2 GByte eingesetzt wurden.

