28.12.2018 - 18:52 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



Kunden probieren Apple Watch im Apple Store in Paris (Bild: Apple)

Im zurückliegenden Jahr lief die neue Apple Watch Series 4 den Nachfolgern des iPhone X fast den Rang ab. Ihre Neuheiten wurden hier ausführlich dargestellt und gestestet. Jetzt wollen wir schauen, welche technischen Entwicklungen bei der Hardware der Apple Watch Series 5 und welche Verbesserungen bei der Software watchOS 6 sinnvoll und realistisch möglich sind, denn auch im kommenden Jahr wird Apple eine neue Apple Watch präsentieren.

Im kommenden Jahr 2019 geht die Apple Watch ins sechste Jahr, wenn man ab ihrer ersten Präsentation im Herbst 2014 zählt. Als die iWatch von Apple dann im April 2015 erhältlich wurde, folgte im Herbst keine neue Hardware sondern lediglich ein neues Betriebssystem namens watchOS 2. Seitdem zählt Apple im Jahrestakt die Versionsnummer ein Inkrement höher und zeigt zusammen mit dem neuen iPhone im September eine neue Apple Watch.

Im zurückliegenden Jahr lief die neue Apple Watch Series 4 den Nachfolgern des iPhone X fast den Rang ab. Ihre Neuheiten wurden hier ausführlich dargestellt und gestestet: Ein neues, größeres Display, ein neuer, verbesserter Herzsensor und eine neue Digitale Krone als analoges Bedienelement für den Handgelenkscomputer sind zusammen mit einem neue System-Chip die Zutaten des Apple-Wearable.

Wirtschaftlich ist Apple Watch ein voller Erfolg, und zwar schon seit Jahren. Obwohl die teuerste Apple Watch aus der Edition Hermès weniger kostet als die durchschnittliche Rolex Oyster, verkauft Apple nicht nur mehr Uhren als Rolex sondern macht inzwischen mehr Umsatz als die gesamter Schweizer Uhrenindustrie zusammen genommen. So funktioniert digitale Disruption, könnte man meinen und wird dann beiden Seiten nicht gerecht. Weder den Freunden analoger Feinmechanik und Handwerkskunst noch dem Meisterwerk digitaler Miniaturisierung für programmierte Algorithmen.

Perspektivisch sind Apple Watch und watchOS sehr wichtig für Apple, denn der Computer am Handgelenk kann Dinge, die weder Mac, noch iPad, noch iPhone können. Apple Watch kann Leben retten und hat es bereits unter Beweis gestellt. Die Beobachtung des Herzschlages ist so ein Beispiel. Der Sturzsensor wird in einer alternden Gesellschaft immer wichtiger. Das medizinische EKG unterstützt bei der Diagnose. Da letzteres Feature lediglich über Software noch nicht in Deutschland aktiviert ist, erwarten wir eine Zulassung für dieses Merkmal.

Insbesondere die Fitness-Funktionen von watchOS 5 haben ordentlich aufgeholt. Automatische Erkennung von Aktivitäten und ihre Protokollierung sind wichtig für Menschen, die Sport treiben. Die rollende Berechnung der aktuellen Laufgeschwindigkeit ist mehr als nett für Läufer. Was mich aber wurmt am Gespann von Apple Watch und iPhone ist der fehlende Datenaustausch zwischen der Apple Health-App und der App „Aktivität“ mit anderen Fitness-Apps. Denn es gibt Menschen, die tracken zum Beispiel ihre Radtouren im Sommer und Winter mit einem Gerät von Garmin, und nutzen ergänzend die Apple Watch.

Apple hält die Daten verschlossen im eigenen Silo und beruft sich im Zweifelsfall auf den Datenschutz. Doch mit der Datenschutzgrundverordnung erhalten wir Kunden ein Auskunftsrecht und bleiben Herr über die Daten unserer Vitalfunktionen und vitalen Aktivitäten. Im kommenden Jahr sollte Apple bei der Aktivitäts-App andere Quellen als die Apple Watch zulassen und die kumulierten Werte auch an die Apple Watch übertragen. Garmin macht das zum Beispiel ganz gut, wenn man einen Vivosmart-Tracker und eine Sportuhr aus der Forerunner-Serie nutzt, dann synchronisieren beide Geräte über die iPhone-App auf ein Schrittkonto.

Weitere Verbesserungen betreffen natürlich die Akkulaufzeit der Apple Watch. 18 Stunden sind gut genug, aber halt noch nicht perfekt für ein Outdoor-Wochenende. Das andere Extrem wäre eine Akkulaufzeit, die den Nutzer vergessen lässt, dass in der Apple Watch ein Akku steckt, der von Zeit-zu-Zeit aufgeladen werden möchte. Dann ist der Akku nämlich immer dann leer, wenn das Gerät dringend gebraucht wird. Insofern ist die tägliche Zuwendung auf der Ladestation eigentlich perfekt: Jeder weiß es: Watch und iPhone gehören täglich aufgeladen.

Das weiß auch Apple und daher stellte Apple zusammen mit dem iPhone X im September 2017 eine gemeinsame Ladestation für iPhone, AirPod-Kopfhörer und Apple Watch in Aussicht. Binnen Jahresfrist konnte Apple dieses Versprechen nicht einlösen und sieht sich wahrscheinlich einigen kniffeligen physikalischen Fragen ausgesetzt, wie ein Lade-Algorithmus mehrere Spulen im Qi-Standard gleichzeitig laden und zusätzlich eine Apple Watch befeuern soll, die kein induktives Qi versteht. Für die AirPod-Kopfhörer steht ja ebenfalls ein neues Transport-Behältnis an, das induktive Ladung unterstützen soll.

Die Lösung könnte einfach sein: Apple Watch Series 6 wird Qi-konform, womit wir bei den möglichen Verbesserungen der nächsten Apple Watch angelangt wären. Im Bereich der Sensorik werden Blutzucker-Sensoren und Blut-Sauerstoff-Sensoren allmählich verlässlich und dürfen die Cardio-Sensorik in künftigen Wearables ergänzen. Insbesondere Diabetiker dürften diesen technischen Fortschritt begrüßen, weil so mancher Stich ins Fleisch entfallen wird.

Ein weiterer Fortschrift an der Apple Watch wird ein sogenanntes Allways-On-Display. Im Nachtmodus am Ladekabel zeigt Apple schon jetzt wie das aussehen könnte, wenn etwa die Uhrzeit immer zu sehen ist. Denn nicht wenige Anwender stört das automatisch aufleuchtende Watch-Display, wenn man die Hand hebt. Genau. Hebt auch die Hand und meldet Euch in den Kommentaren, was ihr im kommenden Jahr von der nächsten Apple Watch Series 5 und watchOS 6 erwartet.



