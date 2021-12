Apple soll SIM-Karte beim iPhone 15 Pro weglassen

Ein Gerücht legt nahe, dass das iPhone 15 Pro das erste Gerät ohne physischen SIM-Karten-Slot sein könnte. Damit könnte Apple dem Ziel, ein komplett ohne Schnittstellen ausgerüstetem iPhone näher kommen. Das iPhone 15 Pro soll im Jahr 2023 auf den Markt, aktuell ist das iPhone 13 Pro. ersetzt):

Apple soll seit langer Zeit schon mit einem reinen eSIM-iPhone experimentieren. Die gibt es bisher nur als zusätzliche Funktion, nicht aber als alleinige SIM.

Das brasilianische Blog „Blog do iPhone“ berichtet auf angebliche interne Quellen bei Apple, dass statt eines SIM-Kartenslots die Möglichkeit geschaffen werden soll, zwei eSIM-Slots parallel nutzen zu können. Beispielsweise um eine Nummer für geschäftliche und eine für private Zwecke nutzen zu können.

E-SIMs gibt es schon seit einigen Jahren bei iPads und iPhones, wobei es bei den 13er-Modellen erstmals möglich ist, zwei eSIMs gleichzeitig zu nutzen.

Wenn Apple wirklich ernst macht, würde bald auch der Lightning-Anschluss verschwinden und das Gerät nur noch kabellos aufladbar sein. Vollkommen ohne physischen Kontakt zur Induktionsladespule geht es jedoch nicht. Schon beim iPhone 14 Pro, was 2022 erwartet wird, soll eine andere Technik Einzug halten. Die Selfie-Kamera des iPhone 14 soll nicht mehr in der Notch untergebracht werden sondern unter dem Display in einer kreisrunden Aussparung.

Was würdest du von einem reinen eSIM-Smartphone halten? Wäre das etwas für dich oder siehst du Nachteile? Schreibe gerne einen Kommentar in das Formular unterhalb dieser Nachricht, wir sind sehr gespannt auf dein Feedback.