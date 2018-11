26.11.2018 - 16:23 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



(Bild: Benjamin Otterstein)

In vielerlei Hinsicht fühlt sich Apples HomePod wie ein Me-Too-Produkt an. Google und vor allem Amazon waren lange vor Apple in den Markt für Smart Speaker eingestiegen und haben eine sehr gute Arbeit geleistet. Nahezu wöchentlich gibt es Updates, während bei Apple die Mühlen scheinbar langsamer mahlen. Während einige Funktionen natürlich verschmerzbar sind, würden sich Nutzer hingegen über andere freuen. Bestes Beispiel: Multi-Nutzer-Unterstützung

In den USA bietet Amazon für seine Echo-Produkte seit einiger Zeit an, dass Alexa verschiedene Stimmen unterscheiden kann. Dadurch können Inhalte personalisiert und Daten geschützt werden. Google ist mit seiner Multi-User-Variante Voice Match sogar schon in Deutschland auf Google-Home-Geräten einen Schritt weiter und bietet dabei Unterstützung für bis zu sechs Nutzer an.

Egal, ob Amazon oder Google – Beide Anbieter erlauben dadurch die bessere Personalisierung, wodurch individuelle Wiedergabelisten, Hörgewohnheiten oder Kalendereinträge für die sprechende Person bereitgehalten werden. Dies führt auch zu einem verbesserten Datenschutz. Andere Hausbewohner oder Gäste können so nicht auf Ihre privaten Daten zugreifen oder gar Änderungen vornehmen.

Der HomePod macht vieles anders

Im Gegensatz zu den beiden Konkurrenten hat Apples Smart Speaker einen Vor- und Nachteil, der mit der Stimmerkennung zusammenhängt. Der HomePod bietet nämlich erweiterten Zugriff auf Ihre Daten. Er kann Anrufe absetzen, eingegangene Nachrichten vorlesen oder neue Nachrichten versenden. Dies mag zwar praktisch klingen, geschieht aber stets in Ihrem Namen – auch wenn Sie den Befehl nicht gegeben haben.

Apple Ihnen allerdings die Wahl, ob Sie „Persönliche Anfragen“ zulassen wollen oder nicht. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit sich per iPhone zu identifizieren, wobei diese Option für einen Smart Speaker alles andere als optimal ist. Dennoch wäre es wünschenswert, wenn Apple hier schnell eine Multi-User-Lösung findet. Beim iPhone hatte man mit „Hey Siri“ bereits erste Schritte zur Stimmerkennung getan, aber leider nicht weiterverfolgt.

Auch das iPad hat trotz hoher Nutzernachfrage und vereinfachten Login-System außerhalb des Bildungsbereich kein Multi-User-Feature erhalten, was im Bezug auf den HomePod die Hoffnung deutlich dämpft. Nachdem Apple jedoch Anrufe, Kalendereinträge und Multi-Timer per Update nachreichte, steht nun die Multi-User-Unterstützung ganz oben auf unserer Wunschliste...

