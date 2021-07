Elon Musk wollte nie Apple-Chef werden

Elon Musk von Tesla hat angeblich einmal gefordert, Apple-CEO zu werden. Mittlerweile haben schon Tim Cook und Elon Musk dementiert, dass es jemals diesen Plan gab.

So kam es zu dem Gerücht

Es gab einmal das Gerücht, dass Elon Musk Apple vorschlug, Tesla zu kaufen. Damals war Tesla in finanziellen Schwierigkeiten und wäre beinahe pleite gegangen. Ende 2020 hatte Musk zwar gesagt, dass er versuchte, mit Apple über einen Verkauf des Unternehmens zu verhandeln. Es gelang ihm aber nicht einmal, Kontakt aufzunehmen, weil Apple nicht mit ihm sprechen wollte.

Angeblich verlangte Musk zudem – und dieses Gerücht ist neu – dass er im Gegenzug auch Apple-Chef werden und Tim Cook loswerden wollte. Die gesamte Geschichte wurde von einem Reporter des Wall Street Journals im Buch „Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century" verbreitet. Die Los Angeles Times hat das Buch vor seiner Veröffentlichung am 3. August rezensiert.

Tim Higgins ist ein angesehener Journalist und eigentlich nicht bekannt dafür, sich Geschichten auszudenken. Was in diesem Fall passiert ist, lässt sich im Nachhinein vermutlich nicht aufklären.

Das Gerücht wurden am Donnerstag in vielen Medien gestreut, doch mittlerweile haben sich sowohl Tim Cook als auch Elon Musk dazu geäußert und den gesamten Vorgang dementiert.

Musk schrieb auf Twitter: „Cook und ich haben nie miteinander gesprochen oder geschrieben."

Schon im April 2021 sagte Cook in einem Interview: „Ich habe nie mit Elon gesprochen, obwohl ich große Bewunderung und Respekt für das Unternehmen habe, das er aufgebaut hat."

Was sagst du?

Wie siehst du diese Geschichte? Hat sich da jemand einfach etwas ausgedacht oder ist da doch etwas Wahres dran und im Nachhinein will es nur niemand mehr zugeben?

