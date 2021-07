Tesla-CEO Elon Musk stichelt gegen Apple

In der Vergangenheit witzelte Tesla-CEO Elon Musk mehrfach über Apple. So warben sich die Unternehmen gegenseitig Talente ab. Musk sagte dazu, dass Apple nur die Mitarbeiter:innen anwirbt, die es bei ihm nicht schaffen. Außerdem sei es in der Industrie ein offenes Geheimnis, dass der iPhone-Hersteller an einem Elektrofahrzeug arbeitet. Letzten Gerüchten zufolge soll dieses jedoch keine Konkurrenz für Tesla darstellen.

Während Tesla die Verkaufszahlen (Affiliate-Link) auf ein neues Rekordniveau anhob und entsprechend hohe Gewinne vermeldet, stellte sich CEO Elon Musk den Fragen der Investoren und Analysten und ging dabei auf die neuen Pläne ein, das Supercharger-Netzwerk für Drittanbieter zu öffnen. Ihm zufolge sei es ein wichtiger Schritt, um die nachhaltige Energie voranzutreiben, anstatt sich in einem umzäunten Garten zu bewegen, wie es andere Unternehmen tun. Anschließend täuschte er ein Husten vor, während er „Apple“ sagte.

Nur kurze Zeit später wurde die Fragerunde auf die Lieferkette gelenkt, die bei allen Unternehmen derzeit für Schwierigkeiten sorgt. Wie CNBC anmerkt, ging Musk erneut auf Apple ein und brachte ein großes Problem zur Sprache. Dem Tesla-CEO zufolge setzt Apple fast zu 100 Prozent auf Kobalt in seinen Batterien. Tesla hat seiner Aussage nach andere Verfahren entwickelt, um den Kobalteinsatz auf etwa zwei Prozent zu senken:

„Apple uses I think almost 100% cobalt in their batteries and cell phones and laptops, but Tesla uses no cobalt in the iron-phosphate packs, and almost none in the nickel-based chemistries,” Musk said. “On on a weighted-average basis we might use 2% cobalt compared to say, Apple’s 100% cobalt. Anyway, so it’s just really not a factor.“