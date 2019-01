Im Laufe der CES 2019 gab Samsung nicht nur die AirPlay-2-Unterstützung für verschiedene Smart TVs bekannt, sondern kündigte an, dass man am 20. Februar das neue Samsung Galaxy S10 und S10+ vorstellen wird. Mit Spannung wird dieser iPhone-Konkurrent natürlich erwartet und sorgt schon jetzt für Ernüchterung. Die Website Slashleaks (via MacRumors) teilte nun einen Benchmark zum neuen S10+ vor der offiziellen Ankündigung.