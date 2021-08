Apple Watch Series 7 soll größer werden

Die Vorabmeldungen zur Apple Watch 7 geben sich aktuell die Klinke in die Hand, fast täglich gibt es neue Gerüchte. Nun behauptet ein chinesischer Lenker auf Weibo, dass die nächste Apple-Watch-Generation in den Größen 41 mm und 45 mm auf den Markt kommen könnte. Dabei, so heißt es, sollen die alten Armbänder voll kompatibel bleiben, da Apple ein neues Rahmendesign entwickelt hat und die Halterung in etwa gleich geblieben ist.

Der Leaker nennt sich UnclePan („Onkel Pan“) und hat nur eine kurze Übersicht zu den Änderungen veröffentlicht. Dazu teilte er die Bilder von Jon Prosser, die du sicherlich schon kennst. Wir hatten die Details zum neuen Design bereits vor einiger Zeit veröffentlicht.

Neue Informationen zur Apple Watch Series 7

In dem übersetzten Beitrag von UnclePan heißt es: „Ich habe das Gefühl, dass die beiden Modelle der Apple Watch Series 7 in diesem Jahr 41 mm und 45 mm sind und die neuen und alten Bänder universell sind.“

Woher dieses Gefühl oder besser gesagt die Informationen stammen, wurde aber bisher noch nicht gesagt. US-Blogs wie 9to5mac haben das Gerücht dankend mit aufgenommen – unterstreichen aber auch, dass sich die Details derzeit nicht nur weitere Leaks bestätigen lassen. Allerdings ist der Lenker kein ganz Unbekannter, er hatte schon zuvor einige Informationen über Apple-Produkte früh ans Licht gezehrt, einiges bewahrheitete sich auch.

Apple hat das Display der Apple Watch bisher nur einmal vergrößert. Der Sprung war bei der Series 4, als Apple auf ein Edge-to-Edge-Displayformat umstieg. Damals wuchs die Smartwatch um 2 Millimeter an.

