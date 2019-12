Apple Pay: Jetzt für Kunden der Sparkasse - Das müssen Sie wissen

Seit 2016 gab es das Gerücht, dass die Sparkassen Apple Pay bereits testen. Als es jedoch Ende 2018 soweit war und Apple den Dienst auch in Deutschland einführte, erteilte man Kunden eine Absage, da erst kurz zuvor ein eigener Mobile-Payment-Dienst gestartet war und man sich zunächst darauf konzentrieren wolle. Doch schon wenige Monate später kam man zur Einsicht und kündigte etwa zeitgleich mit den Volks- und Raiffeisenbanken die Unterstützung für Apple Pay in 2019 an. In der vergangenen Woche kündigte die Sparkasse dann an, dass man den Zeitplan einhalten wird und in Kürze mit einer Veröffentlichung zu rechnen ist. Zusätzlich startete man Sonderseiten mit ersten Informationen zum Dienst.

Voraussetzungen

Apple Pay steht ab sofort auch Sparkassen-Kunden zur Verfügung. Jedoch gibt es hier aktuell noch einige Einschränkungen, wie das Unternehmen auf der offiziellen Website ausführt:

Damit Sie Apple Pay mit Ihrer teilnehmenden Sparkasse gleich am ersten Tag nutzen können, benötigen Sie Folgendes: Online-Banking

Sparkassen-App

pushTAN oder chipTAN

Sparkassen-Kreditkarte oder Sparkassen-Karte Basis (Debitkarte)

Zunächst werden nur Sparkassen-Kreditkarten sowie Sparkassen-Karte Basis (Debitkarte) unterstützt. Wie man jedoch via Twitter bekanntgab, sollen ab 2020 auch Girokarten unterstützt werden, um noch mehr Kunden zu erreichen.

Zum Start werden Kreditkarten (Mastercard, VISA) unterstützt, die girocard bereiten die Sparkassen für 2020 vor. — Sparkasse (@sparkasse) October 18, 2019

Auf diesen Geräten ist Apple Pay verfügbar:

iPhone 6 oder neuer

iPhone SE

Apple Watch (alle Modelle)

iPad Pro (Alle Generationen)

iPad (5 Generation oder neuer)

iPad Air 2 (oder neuer)

iPad mini 3 oder neuer

Jeder Mac ab 2012 mit macOS Sierra (oder neuer), der mit einem verifizierten iPhone 6 (oder neuer) oder einer Apple Watch verbunden ist

Jeder Mac mit Touch ID

Nützliche Tipps für einen schnellen Start

