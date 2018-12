Apple Pay ist nun auch in Deutschland verfügbar und könnte damit das kontaktlose Bezahlen via Smartphone deutlich beliebter machen. Aber noch komfortabelster als per iPhone zu zahlen, lässt sich Apple Pay vermutlich mit der Apple Watch verwenden. Anstatt nämlich das iPhone aus der Tasche zu ziehen, halten Sie schnell und unkompliziert Ihre Smartwatch an das Bezahlterminal, um die Zahlung zu leisten.