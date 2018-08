01.08.2018 - 12:18 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Fast schon beiläufig kündigte Apple gestern Abend den Bezahldienst Apple Pay für Deutschland an. Laut Apple-CEO Tim Cook soll die mobile Bezahlmethode noch in diesem Jahr offiziell verfügbar gemacht werden. Während die Bestätigung natürlich Grund zur Freude verbreitet, kommt kurze Zeit später die Frage auf: Wird meine Bank eigentlich unterstützt? Das Handelsblatt konnte diese Frage zumindest teilweise klären.

Seit 2014 gab es zahlreiche Spekulationen und Gerüchte um einen Start von Apple Pay in Deutschland. Bisher war der Ausgang unsicher. Auch die kontinuierliche internationale Erweiterung vor allem im europäischen Raum milderte diesen Umstand nicht. Nachdem auch Länder wie Polen, die Ukraine, Russland oder sogar Brasilien in den Genuss der mobilen Bezahlmethode gekommen sind, stieg die Spannung und man fragte sich, ob nicht vielleicht die deutschen Banken und Finanzinstitute ein Problem mit Apples Ansatz haben.

Ankündigung seitens Apple

In der Vergangenheit beteuerte Apple immer wieder, dass man sich die Märkte genau anschauen werden und kontinuierlich Apple Pay verfügbar machen wird. Deutschland blieb jedoch außen vor – bis jetzt. Gestern Abend gab Apple die Quartalszahlen für das dritte Fiskalquartal 2018 bekannt und kündigte dabei Apple Pay für Deutschland an. Die Einführung soll in diesem Jahr erfolgen. Einen genaueren Zeitraum nannte man nicht. Jedoch ist davon auszugehen, dass Apple Pay noch in diesem Quartal verfügbar sein wird, da Apple ähnliche Ankündigungen bisher stets quartalsweise abgehandelt hat.

Diese Banken sind dabei

Während der Startzeitraum grob auf dieses Jahr eingeschränkt wurde, nannte Apple keinerlei Partnerbanken. Jedoch sind schon einige bekannt. Gegenüber dem Handelsblatt bestätigte etwa die Deutsche Bank ihre Teilnahme, die ebenfalls „später in diesem Jahr“ erfolgen soll. Laut der Bank sei Apples mobiler Bezahldienst „sowohl schnell und bequem als auch einfach, sicher und vertraulich“. Ähnlich offen aber ohne konkrete Zusage steht die Commerzbank da. Diese signalisierten gegenüber dem Handelsblatt vor kurzer Zeit ihr Interesse. Gleicher wird wohl auch für die Tochterbank Comdirect gelten. Wenig überraschend kündigte auch die erste mobile Bank Europas N26 via Twitter nun ihre Unterstützung für Apple Pay. N26 unterstützt Apples Bezahldienst schon in fünf Ländern erfolgreich und lässt daher auf eine Integration zum direkt zum Deutschland-Start hoffen. Übrigens wird auch Wirecard mit boon. Apple Pay noch in diesem Jahr unterstützen.

Wenig erfreuliche Nachrichten gibt es hingegen für die Kunden der Postbank und der Sparkassen. Während die Postbank zunächst auf eine Einführung verzichten wird, könnte es bei der Sparkasse deutlich länger dauern. Das Finanzinstitut hatte erst kürzlich eine eigene App für mobiles Bezahlen bereitgestellt. Jedoch richtet sich das Angebot ausschließlich an Android-Nutzer, da Apple den Zugriff auf das NFC-Modul durch Dritte aktuell noch verhindert. Ob daher ein „schnelles“ Einlenken seitens der Sparkasse zu erwarten ist, bleibt aktuell noch ungewiss.

Interessant ist auch die Aussage der ING-DiBa, die derzeit keine Einführung von Apple Pay plant. Laut dem Social-Media-Team bietet die Bank bereits VISA Cards für kontaktloses Bezahlen an und man möchte zunächst auch noch den Markt beobachten, bevor man eine Entscheidung trifft. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Top-News für @n26-Kunden: #Applepay launcht endlich in Deutschland und wir werden als Partner mit am Start sein 🎉🎉🎉 — Valentin Stalf (@valentinstalf) August 1, 2018

