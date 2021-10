Apple ist nicht mehr das wertvollste Unternehmen der Welt - dieser Konzern hat Apple überholt

Apple hat gestern erneut ein Umsatzrekord im Septemberquartal von 83,4 Milliarden US-Dollar vermeldet (wir berichteten). Das ist ein Plus von gut 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dennoch gibt es schlechte Nachrichten von der Börse: Apple ist nicht mehr das wertvollste Unternehmen der Welt. Überholt wurde der iPhone-Riese jetzt vom „Erzrivalen“ Microsoft.

In der Rangliste der wertvollsten Unternehmen der Welt, gemessen an der Marktkapitalisierung der börsennotierten Unternehmen, ist Microsoft heute an Apple vorbei gezogen. Die Verschiebung in der Rangliste zwischen Microsoft und Apple kommt, nachdem Apple die Gewinnerwartungen verfehlt hat, obwohl das Unternehmen ein weiteres hervorragendes Quartal verzeichnete.

Börsenwert legte weiter z

Schon heute Morgen meldeten erste Agenturberichte, dass Microsoft an Apples Status des reichsten Unternehmens weltweit kratzt. Im Laufe des Tages kam dann die Gewissheit – Microsofts Börsenwert hat so viel zugelegt, dass man an Apple vorbeiziehen konnte. Microsoft liegt nun bei einer Marktkapitalisierung von 2,47 Billionen US-Dollar, während Apple mit 2,42 Billionen US-Dollar auf dem zweiten Platz ist.

Nun ist der Vorsprung von Microsoft aber relativ gering und er könnte realistisch gesehen schon in den kommen Tagen wieder von Apple aufgeholt werden. Mit dem Blick auf die noch unbekannte Zukunft mit Chip-Knappheit und Lieferproblemen könnte das aber auch ganz anders aussehen. Apple-Chef Tim Cook hatte ein wenig mit der Aussage schockiert, dass die Schwierigkeiten bei der Zulieferung dem Unternehmen rund sechs Milliarden US-Dollar gekostet haben.

Vor allem dadurch verunsicherte Anleger könnten jetzt das Zünglein an der Waage sein.

Produkthinweis Produkthinweis Logitech Keys-to-Go Kabellose Tablet-Tastatur, Bluetooth, iOS-Sondertasten, Ultraleicht & Geräuschlos, 3-Monate Akkulaufzeit, Fürs Tablet und Smartphone, Deutsches QWERTZ-Layout - Schwarz 52,90 €