Apple kündigte soeben an, dass Apple Arcade bereits in Kürze verfügbar sein. Der Abo-basierte Spieledienst soll dann in mehr als 150 Ländern für deutlich unter 10 Euro starten, in Deutschland für 4,99 Euro. Zum Start soll der neue Service zudem mehr als 100 innovative und exklusive Spiele bieten, die auf nahezu allen Apple-Plattformen verfügbar sein werden und sich ohne zusätzliche Kosten per Familienfreigabe mit Ihren Liebsten teilen lassen.