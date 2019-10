Apple Agenda 2020: Smarte AR-Brille und ARM-Macs

Für gewöhnlich ist Mark Gurman bei Bloomberg News gut informiert über Apple. 2020 werde das Jahr der Augmented Reality für Apple, prognostiziert der Apple-Experte bei Bloomberg. Für den kompletten Artikel ist ein kostenpflichtiges Abo erforderlich. Seiner Meinung nach werde die smarte AR-Brille von Apple die Entwicklung neuartiger VR-Anwendungen in den Bereichen Games und technischer Visualisierung vorantreiben.

Flankiert werde die AR-Brille von Apple durch ein neues iPhone mit 3D-Kameras und 5G-Support. Und nicht zuletzt dürfte Apple beim Mac eigene ARM-Prozessoren einsetzen und sich unabhängig machen von Intel.

Im Bereich der Datenbrillen und Smart-Glases gibt es mehrere Konzepte. Google Glass richtet sich nur noch an Unternehmenskunden. Die von Facebook übernommenen VR-Brillen von Oculus kümmern sich um Spieler während Amazon Echo Frames als Brille zur Verbreitung von Alexa beiträgt. Dennoch wäre Apple mit einer smarten AR-Brille gut beraten für Apple Arcade oder innovative Inhalte in Apple TV+.

Konkreter sind neue AirPod Pro und das neue 16-Zoll MacBook Pro. Dessen Produktion hat bereits begonnen, so wird jedenfalls aus der Produktionkette von Apple berichtet. Der neue „große“ Mac-Book-Computer könnte Anfang November vorgestellt werden. Angesichts des noch offenen Termins für den Mac Pro müsste Apple in den nächsten Wochen aktiv werden und könnte in der Tat diese drei Pro-Produkte in einem Event vorstellen.

