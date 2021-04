AirTags im Detail: Apple erklärt wie viele AirTags du nutzen kannst und mehr

Dieter Bohn von The Verge hat den Test gemacht und geschaut, wie gut das neue „Wo ist?“-Netzwerk in San Francisco funktioniert. Dazu ließ er ein AirTag von einem Kollegen in der Stadt verstecken und fand es tatsächlich wieder. Sowohl Rene Ritchie als auch The Fast Company setzten sich hingegen mit Apples iPhone-Marketingchefin Kaiann Drance ins virtuelle Meeting und sprachen über die AirTags. Dabei konnte man einige Details erfahren.

Du kannst nicht unendliche viele AirTags mit deiner Apple-ID verbinden

Die Preise von 35 Euro pro Stück und 119 Euro für ein 4er Pack gelten bei Trackern als durchaus attraktiv, aber dennoch ist es kein günstiges Vergnügen. Bevor man nun jedoch losrennt und sich mit den AirTags eindeckt, sollte man wissen, dass man maximal 16 der Objekttracker mit der Apple-ID verbinden kann. Du kannst also nicht jeden einzelnen Schlüssel, jede Tasche oder anderen kleinen Gegenstand mit einem AirTag versehen. Für den gewöhnlichen Gebrauch sollte die Anzahl allerdings ausreichen.

AirTags bei Android-Nutzer einschmuggeln

Apple hat für iPhone-Nutzer ein Sicherheitssystem integriert. Erkennt das iPhone ein fremdes AirTag, das sich mit dir mitbewegt, dann bekommst du eine Benachrichtigung und kannst es deaktivieren oder einen Ton abspielen, um es zu finden. Android-Nutzer haben diesen Vorteil nicht. Jedoch hat Apple Beschleunigungssensoren integriert. Wird ein AirTag von seinem Besitzer getrennt, aber bewegt sich weiter, dann wird ein hörbarer Ton abgespielt, der die Umgebung auf seine Anwesenheit aufmerksam macht. Android-Nutzer können dank NFC ebenfalls auf das AirTag zugreifen und sehen, dass es verloren gegangen ist.

Benachrichtigungen, wenn die Batterie leer wird

Es ist eine große Überraschung. Apple erlaubt es erstmals seit Jahren, dass man problemlos die Batterie eines Produkts wechseln kann. Umso wichtiger ist es daher, dass man irgendwie erfährt, wann sich die Laufzeit dem Ende neigt. Wie Ritchie im Interview herausfinden konnte, informiert dich dein iPhone, dass du demnächst die Batterie wechseln solltest, um die genug Zeit zu geben, um eine neue Knopfzellenbatterie zu besorgen. Bei wie viel Prozent dies geschieht, ließ Apples Kaiann Drance offen.

Geteilte Autoschlüssel mit AirTags

Wenn man die Autoschlüssel – wenn nicht gerade per CarKey – mit anderen Familienmitgliedern teilt, kann es allgemein sinnvoll sein, sie mit einem AirTag zu versehen, um sie schnell zu finden. Allerdings kommt hier Apples Sicherheitsmechanismus zum Tragen, der andere iPhone-Nutzer über das fremde AirTag informiert. Innerhalb der Familienfreigabe lässt sich dies jedpch deaktivieren, sodass es keine Benachrichtigung gibt. Gibt man den Schlüssel samt AirTag an eine fremde Person, sollte diese die Sicherheitsfunktion für den Zeitraum deaktivieren.

Was meint ihr? Macht Apple mit dem ersten Objekttracker alles richtig? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Produkthinweis Produkthinweis Neues Apple iPhone 12 Mini (64 GB) - Schwarz 688,99 €

Von der Redaktion empfohlener Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an dritte übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.