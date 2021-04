AirTags: Wie lange hält die Batterie? Kann man sie austauschen? Sind sie wasserdicht?

Lange hat es gedauert und trotz der Vorstellung müssen wir uns noch wenige Wochen gedulden. Apples AirTags helfen uns ab 30. April Gegenstände schnell und präzise aufzuspüren. Da die kleinen Helfer jedoch unsere wichtigsten Objekte wiederfinden sollen, gibt es einige Fragen, die es zu beantworten gilt.

Wie lange hält die Batterie der AirTags?

Das kompakte Design der AirTags ist praktisch. Dadurch kann man es einfach am Schlüsselbund befestigen, ohne das es stört. Der große Nachteil ist jedoch die kleine Batterie, die Bluetooth, einen Lautsprecher, NFC, einen Beschleunigungssensor und natürlich den Ultrabreitband-Chip betreiben muss. Laut Apple soll die Batterielaufzeit der AirTags bei mindestens einem Jahr liegen, wenn man viermal am Tag einen Ton abspielt und einmal täglich die präzise Suche verwendet.

Kann man die Batterie der AirTags austauschen?

Was ist, wenn man sich an Apples Vorgaben hält und die Batterie langsam schwach wird? Auch hier gibt Apple Antwort. Sobald sich die Batterie dem Ende nähert, wirst du in der „Wo ist?“-App benachrichtigt. Durch sein Design sollst du in der Lage sein, die Batterie mit wenigen Handgriffen zu tauschen. Dabei verwendest du die vorgeschriebene Knopfzellenbatterie CR2032.

Sind die AirTags wasserdicht?

Du hast ein AirTag am Schlüsselbund befestigt und machst dir Sorgen, falls dein Schlüssel mal ins Waschbecken, die Toilette oder in eine Pfütze fällt? Dann können wir dich beruhigen. Trotz der austauschbaren Batterien hat Apple ein wasserdichtes Design entwickelt, das sogar nach IP67 zertifiziert ist – wie dein iPhone. Dadurch kann es problemlos für bis zu 30 Minuten in bis zu einem Meter Wasser untertauchen, ohne dass es Schaden nimmt.

Kann mir jemand ein AirTag zustecken und mich dann verfolgen?

Laut Apple verhindert man standardmäßig unerlaubtes Tracking:

Falls ein fremdes AirTag sich in deine Sachen verirrt, erkennt dein iPhone es und benachrichtigt dich. Wenn du es nach einer Weile immer noch nicht gefunden hast, spielt das AirTag einen Ton ab, damit du weißt, dass es da ist.

Bist du mit anderen Personen unterwegs, musst du keine Angst haben, dass die AirTags lostönen. Solange sie sich in deine Nähe befinden, wird kein Alarm ausgelöst.

Konnten wir die wichtigsten Fragen beantworten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

