AirPods Max: Das sagt die internationale Presse

The Verge: Toller Sound

Nilay Patel von The Verge durfte die AirPods Max als einer der ersten Tester ausprobieren. Laut ihm liefern sie einen sehr guten Sound, der selbst auf höchster Lautstärke nicht verzerrt klingt:

Sound-wise, I've had fun listening to the AirPods Max for a few hours — they're crisp and bright, with a pleasingly wider soundstage than my Sony headphones, and no distortion at all, even at max volume. We'll have a full review of these soon, including tests of spatial audio and Apple's claim of Atmos surround sound support, so stay tuned for that. But for now, rest assured the AirPods Max sound more than good enough to compete with other high-end headphones.

Zu deutsch:

Klanglich hatte ich ein paar Stunden Spaß daran gehabt, die AirPods Max zu hören - sie sind gestochen scharf und hell, mit einer angenehm breiteren Klangbühne als meine Sony-Kopfhörer und überhaupt keine Verzerrung, auch bei maximaler Lautstärke. Wir werden diese bald umfassend testen, einschließlich Tests von räumlichem Audio und Apples Anspruch auf die Unterstützung von Atmos Surround-Sound– also wartet kurz ab. Aber im Moment kannst du dir sicher sein, dass die AirPods Max mehr als gut genug klingen, um mit anderen High-End-Kopfhörern zu konkurrieren.