AirPods Max: In 2020 nicht mehr lieferbar

Am 15. Dezember erscheinen die neuen AirPods Max. Allerdings werden sie nur wenige Käufer pünktlich vor Weihnachten in den Händen halten. Alle fünf Farboptionen – Silber, Space Grau, Sky Blau, Grün und Pink – sind für 2020 nicht mehr lieferbar.

Lieferzeiten sind nur Schätzungen

Laut Apple sind einige wenige Ausführungen noch für eine Lieferung Anfang Januar verfügbar, sodass Kunden sich zwischen dem 8. und 15. Januar auf die neuen Kopfhörer freuen dürfen. Möchte man die AirPods Max hingegen in Space Grau oder Sky Blau, dann muss man sich 12 bis 14 Wochen gedulden. Damit kommen die beiden Modelle erst kurz vor Ostern an. Interessanterweise geht es schneller, wenn man sich bei den zwei Varianten für eine Gravur entscheidet. In diesem Fall sinkt die Lieferzeit von März auf Mitte Januar. Bei den anderen Modellen kann sie sich dadurch sogar auf acht bis zehn Wochen erhöhen.

Allerdings sollte man die Lieferzeiten bei Apple nicht allzu ernst nehmen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass das Unternehmen eher konservativ bei der Angabe der Lieferzeiten ist. Mit der Apple Watch Series 6 zum Beispiel stimmte man viele Käufer zunächst auf bis zu sechs Wochen Warten ein. In den meisten Fällen lieferte Apple jedoch schon nach zwei bis drei Wochen. Auch im Falle der AirPods Max könnte dies wieder passieren. Vielleicht erreichen die teuren Kopfhörer den ein oder anderen Käufer doch noch vor dem Jahreswechsel.

Es ist davon auszugehen, dass Apple in den kommenden Wochen die Produktion deutlich erhöht, um die Nachfrage schneller zu stillen. Schon im vergangenen Jahr klappt dies erstaunlich gut, als man die AirPods Pro vorstellte, die ebenfalls innerhalb kürzester Zeit vergriffen waren.

Habt ihr die neuen AirPods Max schon bestellt oder sind sie euch einfach zu teuer? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.