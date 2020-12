AirPods Max: Apple spart wieder beim Zubehör

Im September startete Apple mit der Apple Watch eine neue Umweltinitiative. Man möchte zukünftig weniger Verpackungsmüll und Elektroschrott verursachen. Daher streicht man das Netzteil und spart so wertvolle Ressourcen. Nur einen Monat später kündigte man dies auch beim iPhone an und strich das Netzteil sogar aus dem Lieferumfang vom iPhone 11, iPhone XR und iPhone SE, ohne dass man den Preis nach unten korrigierte. Schlimmer noch. Man legte Lightning-auf-USB-C-Kabel bei, für die noch lange nicht alle Nutzer ein passendes Netzteil oder eine Anschlussmöglichkeit haben dürften. Man ist also zum Kauf eines separaten Netzteils gezwungen, um die Geräte aufladen zu können. Doch spulen wir zwei Monat in die Gegenwart vor.

AirPods Max: Kopfhörern fehlt diverses Zubehör

Apple stellte nun auch die AirPods Max vor. Die 600-Euro-teuren Kopfhörer sollen in Konkurrenz zu den Bose Headphones 700 und den Sennheiser Momentum treten – kosten aber deutlich mehr. Das Unternehmen liefert zwar ein Smart Case mit, aber im Gegensatz zu den Taschen der Wettbewerber schützt dieses nicht die gesamten Kopfhörer, die sich zudem nicht kompakt zusammenklappen lassen.

Außerdem liefert Apple einige wichtige Zubehörteile nicht mit. Andere Anbieter legen beispielsweise ein Audiokabel bei, um gegebenenfalls auch kabelgebunden Musik zu hören. Bei Apple kostet dies schlanke 38 Euro extra, um vom Lighting-Anschluss auf einen 3,5mm-Klinkenstecker zu wechseln. Eine Lightning-auf-Lightning-Option für die Verwendung am iPhone oder iPad gibt es hingegen nicht. Hier benötigt man einen weiteren Adapter für 10 Euro.

Ähnlich verhält es sich auch beim Netzteil. Apple liefert auch dieses nicht mit, obwohl man dies für 600 Euro erwarten könnte. Stattdessen verweist man auf den 20 W USB-C Power Adapter für 25 Euro. Im Vergleich dazu haben einige der Konkurrenten nicht nur ein Netzteil beigelegt, sondern legen auch austauschbare Länderstecker bei, um unterwegs passend ausgestattet zu sein.

Es stellt sich daher die Frage, ob der Preis tatsächlich gerechtfertigt ist, wenn wichtiger Lieferumfang fehlt. Was meint ihr? Hätte Apple wenigstens das Netzteil und eine ordentliche Hülle beilegen können? Lasst es uns in den Kommentaren wissen