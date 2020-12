AirPods Max: Austauschbare Ohrpolster bald verfügbar – so sehen die Kombinationen aus

Seit dem Frühjahr hielt sich das Gerücht um die Apple-Kopfhörer. Nun machte Apple Nägel mit Köpfen und kündigte die AirPods Max an. Wie schon die neuen iPhone-12-Modelle verfügen auch die Premium-AirPods über eine magnetische Vorrichtung. Allerdings dient sie hier den Ohrpolstern. Dadurch lassen sie sich mit wenig Aufwand austauschen. Man kann also kaputte oder schmutzige Polster einfach wechseln oder man entscheidet sich für einen individuelleren Stil und wechselt gleich die Farbe.

AirPods Max: Viele (Farb-)Möglichkeiten

Im Gegensatz zu den AirPods oder den AirPods Pro kannst du die AirPods Max in Silber, Space Grau, Sky Blau, Grün oder Pink bestellen. Die Farbe wird auch für die Ohrpolster übernommen. Jedoch wird Apple in Kürze die Ohrpolster auch einzeln anbieten, sodass du dein AirPods Max individualisieren kannst. Günstig wird dies jedoch nicht. Apple verlangt für ein Paar neue Ohrpolster stolze 77 Euro, sodass viele Nutzer wohl einfach die Originalen behalten werden und sich kein zusätzliches Set kaufen.

Allerdings kann man sich schon etwas Appetit holen. Die Kollegen von MacRumors haben alle 25 möglichen Kombinationen als Mockups erstellt und wir haben sie in einer Galerie für euch zusammengetragen. Ein kleiner Auszug:

Anders als zunächst angenommen, sind nur die beiden Ohrpolster der AirPods Max abnehm- beziehungsweise austauschbar. Diese haften magnetisch an den Kopfhörer. Gerüchten zufolge sollten ursprünglich auf die Bügel gewechselt werden können, aber dies soll man aus Zeitgründen wieder verworfen haben, um die Produktion schneller starten zu können. Dennoch bieten die neuen AirPods deutlich mehr Anpassungsmöglichkeiten als die anderen Modelle von Apple.

Welche Farbkombination gefällt euch am besten? Was haltet ihr von den pinken AirPods Max? Top oder Flop? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.