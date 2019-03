(Bild: Apple)

Verbindung zahlt sich aus

Das iPad Pro und der Apple Pencil arbeiten nicht nur gut zusammen, sondern machen in der Neuauflage der jüngsten Generation auch eine bessere Figur. Denn der Apple Pencil der zweiten Generation haftet magnetisch am Gehäuse und lässt sich zudem kabellos aufladen. Darüber hinaus liegt er besser in der Hand als der Vorgänger.

Schon vorher zeigte sich allerdings, dass sich die Premiumpreise für Apple bezahlt machen. In den vergangenen Geschäftsberichten, als Apple die Verkaufszahlen noch variabler auswies, konnte man sehen, dass trotz sinkender iPad-Verkaufszahlen mehr Umsätze mit den Tablets gemacht wurden.