> Der A13 Bionic im iPhone 11 Pro bietet genug Leistung für 3D-Spiele auf Konsolen-Niveau (Bild: Apple) Bricht Apple beim iPhone 11 Pro mit Traditionen? Christoph Fröhlich vom Stern betont in seinem Test des iPhone 11 Pro (Max) einen naheliegenden Gedanken. Erinnern Sie sich zurück an die Jahre als Steve Jobs das erste iPhone präsentierte? Seinerzeit fand die Kamera des Smartphones kaum Erwähnung, war sie doch auch kaum konkurrenzfähig. Das hat sich mit der Präsentation des iPhone 11, und vor allem der Pro-Modelle deutlich geändert. Diesen Gedanken erwähnte ich allerdings schon vor rund einer Woche in einem Smartphone-Vergleich. Fest steht, die Pro-Modelle sind hochwertiger. Sie nutzen Edelstahl statt Aluminium. Doch noch etwas betont Fröhlich, Apples Bruch mit Traditionen. Das Kamera-Feld auf der Rückseite der Pro-Modelle, behauptet er, sei mit Absicht deutlich prominent geformt. Es passt deutlich zum Marketing Apples, dass genau diese Kamera in den Fokus der Öffentlichkeit rückt. Diese Designentscheidung stelle ein Zäsur dar. „Wurden früher Features auch mal der Form untergeordnet - man denke an die immer schlanker werdenden iPhones -, steht nun die Funktionalität im Vordergrund.“ Den Nachtmodus und die „computergestützte“ Fotografie sieht Fröhlich als zweite Tradition mit der Apple bricht. Dummerweise ist er hier auf dem Holzweg. Denn das iPhone 11 Pro ist nicht das erste iPhone-Modell, das computergestützte Fotografie einsetzt. Entsprechend hinkt seine Argumentation an der Stelle. „Bei längerer Belichtungszeit fängt das iPhone mehr ein, als das menschliche Auge zu sehen vermag. Dann kann man selbst in stockdunklen Räumen noch das Notenblatt auf dem Papier lesen. Das ist technisch beeindruckend. Aber alles andere als realistisch: Das iPhone, so viel ist klar, stellt bei Nachtaufnahmen die Welt nicht dar, wie sie ist. Die Software konstruiert stattdessen eine bessere, schönere Wirklichkeit. Das ist die zweite Tradition, mit der Apple bricht.“ Und noch einen Aspekt sieht Fröhlich als Tradition: Die immer dünner werdenden Geräte. Apple hat aber die iPhone 11 Pro-Modelle minimal dicker gemacht als die Vorgänger. Und auch hier liegt Fröhlich leider daneben. Wenn Sie sich z. B. in einer App wie MacTracker die Ausmaße vorheriger iPhones und iPads ansehen, stellen Sie fest, dass Apple durchaus manchmal Geräte auch wieder dicker machte. An dieser Stelle sei aber gesagt, ob Tradition oder nicht: Die Akkulaufzeit ist dank dieser Designentscheidung prima. <

iPhone 11 Pro (Max): Tests im Überblick. Es ist eine unumstößliche Wahrheit. Das „nächste“ iPhone ist zumindest immer „das beste“ iPhone. Je nachdem, welche Nutzer Sie fragen, stimmt aber auch das nicht immer. Wenn Sie sich aber nun fragen, ob vielleicht sogar das Einsteigermodell etwas für Sie ist, haben wir Sie bereits an anderer Stelle mit einem Test-Überblick versorgt. Für all diejenigen, die sich nicht sicher sind, ob der Wechsel zum iPhone 11 Pro oder dem Max-Modell sich lohnt, wollen wir nun in diesem Artikel eine Art Presseschau betreiben. Entsprechend haben wir ein paar Stimmen aus den ersten Testberichten zusammengefasst.

Spielen Sie mit dem Gedanken das neue iPhone 11 Pro zu kaufen? Oder haben Sie das iPhone 11 Pro vielleicht sogar schon vorbestellt?

Wie „Pro“ sind Apples Pro-Smartphones in diesem Jahr? Je nachdem, wen Sie fragen, erfüllen Sie das Kriterium oder eben nicht. Manche Leute monieren, dass die neuen Apple-Smartphones als Pro-Modelle auf jeden Fall einen USB-C-Anschluss hätten bekommen sollen. Haben Sie aber nicht. Dafür hat der Konzern aus Cupertino aber beim Display und den Kameras noch einmal nachgelegt. Das erfüllt eben für manche den Einsatzzweck. Wie gut die Geräte sich in internationalen Tests schlagen verraten wir Ihnen aber in unserem Überblick.

