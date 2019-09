Das iPhone 11 bietet genügend Leistung für ausgewachsene 3D-Spiele (Bild: Apple) iPhone 11 so gut, dass man das Pro nicht braucht? Chris Velazco testete für Engadget das iPhone 11. Er ist voll des Lobes für das Smartphone. Er vergibt 91 von 100 Punkten dafür und behauptet: Vermutlich die meisten Leute brauchen das Pro gar nicht, wenn Sie das „normale“ iPhone haben. Wie kommt Velazco zu dieser Einschätzung? Nun, für Ihn ist das iPhone 11 gegenüber den Pro-Modellen vor allem der eindeutige Preis-Leistungs-Sieger. Denn: Das Smartphone ist nicht nur günstiger als das iPhone XR aus 2018, sondern es bietet die gleiche Performance wie die Pro-Modelle, eine tolle Akkulaufzeit und zusätzlich zur normalen Weitwinkel-Linse noch eine flexible Ultraweitwinkel-Linse.

Test-Überblick des iPhone 11. Das beste iPhone für die meisten Leute? So gut, dass man das Pro eigentlich gar nicht braucht? Tatsächlich sind manche Tester voll des Lobes über das iPhone 11. Wir wollen Ihnen einen Überblick verschaffen und dabei suchen wir auch andere Stimmen, die womöglich ein Haar in der Suppe gefunden haben.

Spielen Sie mit dem Gedanken das neue iPhone 11 zu kaufen? Oder haben Sie das iPhone 11 vielleicht sogar schon vorbestellt?

Klar ist nach der Präsentation des Geräts vergangene Woche, dass Apple versucht mit dem iPhone 11 noch mehr Kunden anzusprechen. Immerhin hat der Hersteller aus Cupertino das Produkt deutlich aufgewertet und gleichzeitig aber im Preis gesenkt. Apples Versprechen: Noch mehr Leistung und Akkulaufzeit, und noch bessere Kameras für weniger Geld. Ob der Anbieter halten kann, was er verspricht, das verrät Ihnen unsere Übersicht mit Testberichten von Apples neuem Smartphone, das Sie bereits jetzt vorbestellen können, das aber erst am 20. September in den Handel kommt.

