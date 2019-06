28.06.2019 - 08:55 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



28.06.2019 - 08:55 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Das iPhone X hat einen Einhandmodus (Bild: Apple)

Seit dem iPhone X sind der Home-Button sowie Touch ID sind weg. Damit hat Apple einige praktische Funktionen wie Siri auf die Seitentaste legen müssen, führte Face ID als biometrische Sicherheitsüberprüfung ein und machte erstmals eine Softwareleiste zu einem wichtigen Steuerelement. Der zusätzliche Platz hat jedoch auch seine Nachteile und macht nicht immer alle Displaybereiche einfach erreichbar. Zum Glück gibt es hier den Einhandmodus.

Mit dem iPhone 6 und iPhone 6 Plus vergrößerte man Display und Geräte erstmals so, dass insbesondere Nutzer mit kleinen Händen Probleme haben, alle Bereiche des Bildschirms im Einhandbetrieb zu erreichen. Daher führte man damals auch den Einhandmodus ein, der das Problem umgehen sollte. Auch bei den neueren iPhone-Modellen ohne Home-Button hat sich die Bedienbarkeit nur unwesentlich geändert und gerade Personen mit kleinen Händen können nur bedingt die oberen Displaybereiche mit einer Hand erreichen. Wir möchten Ihnen daher zeigen, wie Sie den Einhandmodus aktivieren und verwenden.

So aktivieren Sie den Einhandmodus am iPhone X (oder neuer)

Wie bei allen anderen iPhone-Modellen mit 4,7-Zoll-Display (oder größer) lässt sich am iPhone X, iPhone XS (Max) und iPhone XR der Einhandmodus ganz einfach aktivieren. Öffnen Sie dazu die Einstellungs-App und tippen dort auf „Allgemein“. Wählen Sie nun „Bedienungshilfen“ aus. Scrollen Sie etwas nach unten und ziehen Sie den Regler neben „Einhandmodus“ nach rechts, damit Ihnen dieser zur Verfügung steht. Sie können jetzt die Einstellungs-App wieder verlassen.

Öffnen Sie nun eine beliebige App. Dort wischen Sie auf der neuen Home Bar am unteren Displayrand nach unten, um den Einhandmodus am iPhone zu nutzen. Möchten Sie den Modus wieder beenden, dann wischen Sie auf der Leiste einfach nach oben und schon „rutschen“ die Inhalte wieder an Ihren Platz.

