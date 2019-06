26.06.2019 - 11:36 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Heute gibt es allerlei gute Nachrichten zu Apple Pay. Apples Bezahldienst startet nicht nur in Griechenland, Rumänien, Portugal und der Slowakei, sondern auch bei weiteren deutschen Banken, die sich zunächst stark sträubten. Über die Social-Media-Kanäle verkünden aktuell die Sparkasse sowie die Volksbaken Raiffeisenbanken aktuell, dass man sich mit Apple einigen konnte und Apple Pay demnächst unterstützen werde.

Im vergangenen Dezember startete Apple mit rund vier Jahren Verspätung offiiziell in Deutschland. Zu den ersten Unterstützern gehörte damals American Express, Boon, comdirect, fidor Bank N26, die Deutsche Bank sowie weitere Banken. Gemeinsam mit der Ankündigung erteilten andere Kreditinstitute dem Dienst sofort eine klare Absage oder begaben sich in Wartestellung. Etwa die Volksbanken Raiffeisenbanken gehörten zur letzten Gattung und wollten den Start beobachten, bevor man eine Entscheidung trifft. Nun gibt man via Twitter bekannt, dass „die Tinte trocken ist“ und man im Laufe des Jahres den Kunden Apple Pay anbieten wird.

Die Tinte ist trocken: Die Volksbanken Raiffeisenbanken werden ihren Kunden im Laufe des Jahres #ApplePay anbieten. @BVRPresse pic.twitter.com/EKQ0ewZuc6 — BVR (@BVRPresse) June 26, 2019

Sparkasse: Von der Abwehrhaltung zur Unterstützung

Anders sieht es hingegen bei der Sparkasse aus. Diese erteilte Apple Pay im vergangenen Jahr eine mehr als deutliche Absage. Erst kurz zuvor hatte das Unternehmen einen eigenen kontaktlosen Bezahldienst ins Rennen geschickt und wollte sich zunächst darauf konzentrieren. Allerdings steht dieser Dienst bislang nur Android-Nutzern zur Verfügung, da Apple die NFC-Schnittstelle nicht für solche Anwendung öffnet.

Nun scheint jedoch seitens der Sparkasse ein Umdenken erfolgt sein. Wie man nun via Twitter mitteilte, wird man noch in diesem Jahr Apple Pay für Sparkassen-Kunden zur Verfügung stellen und damit eine „einfache, sichere und vertrauliche Zahlungsweise anbieten“. Weitere Informationen sollen in den kommenden Wochen und Monaten folgen.

Die Sparkassen werden Apple Pay noch in diesem Jahr in Deutschland einführen und den Kunden diese einfache, sichere und vertrauliche Zahlungsweise anbieten. pic.twitter.com/IY9gI7w7c3 — Sparkasse (@sparkasse) June 26, 2019

