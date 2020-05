Mit diesen 19 Power-Workouts für die Apple Watch nimmst du garantiert ab

Fit durch die Krise

Die Apple Watch ist ein nützliches Werkzeug, um sich fit zu halten. Dies gilt auch in den eigenen vier Wänden. Dazu verstecken sich in der Workout-App zahlreiche Trainingsmethoden, die du am unteren Ende mit einem Fingertipp hinzufügen kannst. Wir haben die besten Trainingseinheiten für dich rausgesucht.