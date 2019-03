Trick 17: Ordner auf dem Mac mit Passwort verschlüsseln - so geht’s. Wenn Sie sich am Mac anmelden, verwenden Sie dafür ein Passwort oder Touch ID. Wie wäre es, wenn Sie zusätzlich noch einige Ordner mit einem Passwortschutz versehen könnten, um die darin enthaltenen Dateien vor fremden Blicken zu schützen? Wir erklären Ihnen in der nachfolgenden Anleitung, wie das funktioniert. Schritt für Schritt.