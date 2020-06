WWDC 2020: Das sind die Tops und Flops der Keynote

Mit Spannung haben wir der WWDC 2020 entgegengefiebert. Zuletzt gab es große Neuigkeiten von Apple im September 2019 als man die iPhone-11-Reihe vorstellt. Seither war es ruhig und viele Produkte wurden nur kurz per Pressemitteilung angekündigt. Umso erfreulicher ist es daher, dass Apple trotz COVID-19-Pandemie eine Möglichkeit gefunden hat, um eine ansprechende Präsentation zu erstellen. Mit iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7, tvOS 14 und macOS Big Sur stellte man uns spannenden Highlights vor, deren Design und Funktionen uns in den nächsten Wochen, Monaten und sogar Jahren begleiten werden.

WWDC 2020: Ein Ort für Veränderung

Man gestand diverse Änderungen ein, um den Home-Bildschirm individueller zu gestalten, während sich teilweise andere Standard-Apps festlegen lassen. Auch der HomePod wird für bestimmte Drittanbieter-Anwendungen geöffnet, sodass du zukünftig auch Spotify nutzen kannst. Die AirPods Pro erhalten derweil eine Funktion für eine räumliche Audiowiedergabe. FaceTime-Anrufe lassen sich dank Bild-in-Bild-Funktion systemweit führen, während du etwa in Safari unterwegs bist.

Am Mac hat man hingegen endlich die Nachrichten- und Karten-App an die iOS-Funktionen angepasst und unterstützt nun Effekte sowie Memojis, die auch am Mac erstellt werden können. Gleichzeitig gibt man Entwicklern zahlreiche neue Werkzeuge an die Hand, um App noch schnell vom iPad auf den Mac zu portieren.

Viele Highlights machten den Abend besonders

Grundsätzlich ließe sich die Aufzählung noch weiter fortsetzen. Wir haben dir daher einige unserer Highlights der WWDC-Keynote zusammengestellt, die du auf den folgenden Seiten in der Bildergalerien anschauen kannst.

Was stach für euch bei der Keynote besonders heraus? War es eine neue Funktion? Ein Redner? oder etwas ganz anderes? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.