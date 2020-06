Apple kündigt macOS 11 Big Sur an: Was du jetzt wissen musst auf einen Blick

Es geht wieder Richtung Norden von Catalina Island an der Küste entlang nach San Francisco. Dort hat Apple den Namen für das nächste macOS gefunden: Big Sur. Die neue Version wird es in sich haben und das macht Apple auch so deutlich. Nach Jahren bringt Apple macOS 11. Damit will man den zahlreichen neuen Funktionen sowie dem technologischen Umschwung in der Prozessorarchitektur Rechnung tragen. Doch der Reihe nach.

Neues Design für macOS 11

Apple bezeichnet es selbst als das größte Design-Upgrade seit Mac OS X. Dem Nutzer dürfte einige Details auffallen, aber großartig neu wirkt das Betriebssystem nicht. Vielmehr übernahm Apple viele bekannte Elemente von iOS und iPadOS auf den Mac und machte daraus auch keine große Sache.

So findest du in macOS Big Sur ein völlig überarbeites Kontrollzentrum, das du bereits von iOS kennst. Über dieses kannst du eine Vielzahl an systemrelevanten Einstellungen vornehmen und deinen Mac steuern. Apple zufolge möchte man durch die Anpassungen über alle Plattformen hinweg ein einheitliches Design bieten.

Safari: einfach, komplex und erweitert

In Big Sur legt Apple einen großen Fokus auf den Webbrowser Safari. Mit dem Update plant man nicht nur, dass er schneller wird, sondern auch viele neue Funktionen erhält. Dazu gestaltet man die Startseite neu. Diese kannst du nun mit Hintergrundbilder individualisieren, sondern du hast auch die Möglichkeit Leselisten und iCloud-Tabs dort zu öffnen.

Besonders interessant ist jedoch die Möglichkeit, dass du Webseiten mit einem Klick übersetzen kannst. Die Funktion soll zunächst für sieben Sprachen bereitstehen, die das Betriebssystem automatisch erkennt.

Die Safari-Erweiterung bekommen ein zweites Leben im Mac App Store. Entwickler sollen nun eine bessere Unterstützung erhalten und die Erweiterungen in einer sicheren Umgebung anbieten können. Damit die Entwickler jedoch die Privatsphäre der Nutzer respektieren, integrierte Apple zahlreiche neue Datenschutzmaßnahmen, um dich zu schützen und dir gleichzeitig die volle Kontrolle über deine Daten zu geben.

Dazu kannst du auch das Website-übergreifende Tracking einsehen und erhältst für deine gesicherten Passwörter einen Alarm, wenn einen Datenschutzverletzung auf einer der von dir besuchten Seiten vorliegt.

Nachrichten und Karten orientieren sich an iOS 14

Apple lässt iOS, iPadOS und macOS immer näher zusammenwachsen und dies merkt man beim Design sowie diversen Apps. Die Nachrichten-App wurde mit Mac Catalyst von iPadOS portiert und bietet damit endlich zahlreiche Funktionen der mobilen Version. Neben den typischen Nachricheneffekten, Memojis und GIF-Integration sind auch alle Funktionen aus iOS 14 vorhanden. Konkret kannst du auch Chats anpinnen und von den neuen Gruppenfunktionen profitieren.

Die Karten-App übertrug Apple ebenfalls von iOS und führt damit endlich nützlich Funktionen ein, die Nutzer mobiler Endgeräte schon seit Ende 2019 verwenden können. Dazu gehören die Sammlungen, Umschauen und mehr. Zusätzlich führt man auch die kuratierten Guides ein, um den nächsten Städtetrip zu etwas Besonderem zu machen.

Verfügbarkeit und Kompatibilität

Apple gibt bekannt, dass macOS 11 Big Sur im Herbst 2020 nur für folgende Geräte erscheinen wird: