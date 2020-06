Automatische Kopplung und Surround-Sound: Diese Funktionen kommen für Apples AirPods und AirPods Pro

Das hat Apple in der Eröffnungs-Keynote angekündigt und die ersten Details über die neuen Funktionen für die AirPods und AirPods Pro verraten. So sollen die AirPods eine automatische Geräteumschaltung erhalten, die ihnen ermöglicht, schnell und nahtlos zwischen Apple-Geräten umzuschalten. Arbeitet man zum Beispiel mit seinen AirPods in der Nähe des iPads und hatte sie vorher mit seinem iPhone verbunden, wechseln die Kopfhörer jetzt automatisch. Voraussetzung dafür ist, dass man die AirPods bereits einmal manuell mit dem entsprechenden Gerät verbunden hatte, dann gehen alle weiteren Kopplungen automatisch. Das erleichtert die Nutzung erheblich.



Eine weitere Neuerung betrifft die Klangfunktion. In einer Demonstration zeigte Apple-Entwicklerin Mary-Ann Ionascu, wie die neue AirPods Pro-Firmware Surround-Sound freischalten wird. Unterstützt werden Dolby 5.1, Dolby 7.1 und Dolby Atmos.

„Spatial Audio“ nur für AirPods Pro

Es handelt sich dabei um virtuellen Surround-Sound, der Nutzer bekommt also die Illusion, das die Geräusche die er über die beiden In-Ears hört, aus der Entfernung rings um ihn herum kommen.

Dieses Feature für räumlichen Audio-Klang arbeitet dabei auch mit der dynamischen Verfolgung von Kopfbewegungen, sodass man immer das bestmögliche Sound-Ergebnis erhält, selbst wenn man sich bewegt. Ein theaterähnliches Erlebnis mit einem Raumklang wird so mit den AirPods Pro ermöglicht.