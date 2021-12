Swift Playgrounds 4: Jetzt kannst du Apps auf dem iPad programmieren

Im Sommer hatte Apple auf der World Wide Developer Conference 2021 die App Swift Playgrounds 4 angekündigt. Doch bislang ist sie nicht erschienen, was jetzt nachgeholt wurde.

Die App erlaubt es , die Swift-Programmiersprache von Apple spielerisch zu erlernen. Mit der neuen Version können Entwickler Apps direkt von einem iPad aus erstellen und in den App Store einreichen. Es ist also alles andere als ein Spielplatz sondern eine ernstzunehmende Programmierplattform geworden, was sich Apple da ausgedacht hat.

Apple beschreibt die App folgendermaßen:

Swift Playgrounds ist eine großartige Möglichkeit, das Programmieren direkt auf einem Mac oder iPad zu erlernen. Mit Swift Playgrounds 4 können Benutzer das visuelle Design einer App mit SwiftUI erstellen. App-Projekte können in der App oder in Xcode geöffnet und bearbeitet werden, und wenn sie fertig sind, können die Nutzer eine echte App erstellen und sie direkt von ihrem iPad aus im App Store einreichen.

In der beiliegenden Snippets-Bibliothek sind Hunderte von SwiftUl-Steuerelementen, Symbolen und Farben enthalten. Mit der Unterstützung von Swift-Paketen können Anwender:innen öffentlich zugänglichen Code in ihre Anwendungen einbinden.

Wer will, kann sogar mit anderen Menschen live an einem Projekt arbeiten. Die anderen Teilnehmer können über iCloud Drive sogar parallel daran arbeiten. Benutzer können die eigene App im Vollbildmodus testen, SwiftUI-Steuerelemente erkunden, alle Dateien in einem Projekt durchsuchen, schnelle Inline-Code-Vorschläge verwenden und einfach zwischen Swift Playgrounds und Xcode und umgekehrt wechseln.

Wer Swift Playgrounds 4 verwenden will, braucht ein iPad, auf dem bereits iPadOS 15.2 installiert ist. Die App ist kostenlos erhältlich.

Guckst du dir das Ganze einmal an oder nicht? Was sind deine Beweggründe?