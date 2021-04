Starlink soll Ende 2021 mobil werden

Elon Musk teilte in einem Tweet mit, dass der Starlink-Internetdienst bis Ende 2021 „vollständig mobil" funktionieren werde. Das gilt allerdings aufgrund der Größe des Empfängers nur für wirklich große Fahrzeuge – in Autos kommt Starlink erst einmal nicht, bremste Musk die Erwartungen.

Der neue Starlink-Satelliten-Internetdienst von SpaceX ist noch in der Betaphase, doch das Unternehmen hat bei der Federal Communications Commission (FCC) nach einem Bericht des US-Fernsehsenders CNBC bereits einen Antrag für Starlink-Komponenten eingereicht, die es dem Dienst ermöglichen soll, ihn beim Fahren und Fliegen einzusetzen.

Die Technik zielt auf Flugzeuge, Wohnmobile, Lastwagen und Schiffe ab, teilte Musk mit. Aktuell ist Starlink ortsgebunden. Beim Anmelden muss sogar eine konkrete Adresse angegeben werden, an dem das Terminal installiert wird, was aber an der begrenzten Abdeckung und Kapazität des Starlink-Satellitennetzwerks liegt.

In Deutschland funktioniert Starlink schon

Bis Mitte 2027 sollen bis zu 42.000 Starlink-Satelliten im Betrieb sein. Derzeit ist Starlink in Deutschland nur an bestimmten Adressen erhältlich. Interessent:innen können auf der Website des Unternehmens einen Antrag stellen, müssen dazu aber die Adresse angeben, an der die Satellitenantenne installiert werden soll. Der Dienst kostet 99 US-Dollar im Monat.

Starlink bietet aktuell Datengeschwindigkeiten von 50Mb/s bis 150Mb/s und Latenzzeiten von 20ms bis 40ms.

Im Lieferumgang des Starlink-Kits enthalten sind die Schüssel, der WLAN-Router, ein Netzteil, Kabel und ein Montagestativ. Starlink benötigt eine freie Sicht zum Himmel, um sich zu verbinden. Mit Hilfe der Starlink-App können Interessent:innen vorab mit ihrem iPhone oder iPad prüfen, ob das an ihrem Standort gewährleistet ist.

