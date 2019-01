iPhone 7 Plus (Bild: Stefan Keller)

Qualcomm macht ernst, hinterlegt Sicherheit: iPhone-Modelle in Deutschland vor Verkaufsstopp. Man kann für Apple nur hoffen, dass das gute Deutschlandgeschäft, wie Tim Cook betonte, vor allem auf neuere iPhone-Modelle zurückgeht. Denn nun ist klar, dass der US-Chiphersteller Qualcomm, der mit Apple im Clinch liegt, die Sicherheit bei Gericht hinterlegt hat, die zur Folge hat, dass das iPhone 7, 8 und X in Deutschland nicht mehr angeboten werden dürfen.

Das neue Jahr hält keine guten Nachrichten für Apple bereit. Wie jetzt bekannt wurde, hinterlegt das Unternehmen die geforderten Sicherheiten bei Gericht in München: Schuldverschreibungen in Höhe von 1,34 Milliarden Euro.

Qualcomm macht ernst

Der US-Chiphersteller aus San Diego informiert die Öffentlichkeit über den Fortschritt der gerichtlichen Auseinandersetzung mit Apple in Deutschland.

In der Pressemitteilung heißt es, man habe die geforderten Sicherheiten hinterlegt. Zudem werde Apple verboten, die Geräte weiterhin in Deutschland anzubieten. Auch darf der Konzern sie hierzulande nicht bewerben und auch keine weiteren Geräte mehr ins Land einführen. Darüber hinaus soll das Gericht Apple angeordnet haben, alle gegen die Patente verstoßenden Modelle bei Drittanbietern (Saturn, Gravis, etc.) einzufordern.

Gericht müsste Patentverletzung nun untersuchen

Zuvor war am 20. Dezember ein Urteil am Landgericht in München ergangen, dass eine einstweilige Verfügung unter der Voraussetzung genehmigen würde, wenn Qualcomm die Sicherheiten bereitstellen würde. Die finanzielle Sicherheit sollte die Ernsthaftigkeit von Qualcomms Anspruch belegen.

Die erwähnten Geräte sollen gegen Patente Qualcomms zum Energiesparen verstoßen. Apple sieht das anders. Der Chiphersteller hat darüber hinaus auch in den USA und China vergleichbare Vorstöße gewagt, mit unterschiedlichem Erfolg.

Ausgangspunkt für Streiterei

Die Ursache für diesen Streit geht weiter zurück. Apple wollte Qualcomm nicht mehr bezahlen und zeigte das Unternehmen an, weil es zu hohe Preise für seine Chips verlange. Auch andere Unternehmen wie Microsoft sind auf der Seite Apples. Der Konzern aus Cupertino verlangt zudem Schadenersatz für die zu hohen Preisforderungen.

Der iPhone-Hersteller hat in der Folge zu Intel als Chipanbieter für die betroffenen Komponenten gewechselt und arbeitet sogar an eigenen Komponenten. Ob sich die Unternehmen irgendwie einigen können, ist derzeit fraglich.

