Meta: Das sagt Steve Wozniak zu Facebooks Namenswechsel

Was er zu Meta zu sagen hat, haben wir zusammengefasst. Die Liste derer, die sich zu Facebooks viel diskutierter Namensänderung in Meta äußern, wird um damit nun einen weiteren „Tech-Titanen“ erweitert. Steve Wozniak ist ein Freund der deutlichen Worte:

„Sie haben sogar mit dem neuen Namen ein Problem. Wir werden vorsichtig sein, wie sehr wir ihnen vertrauen. Welches Unternehmen musste schon seinen Namen ändern? Apple hat es geschafft, seinen Namen über die Zeit hinweg zu behalten. Das bedeutet, dass man eine sehr gute Marke hat und der Name etwas wert ist“, sagte Steve Wozniak, Apple-Mitbegründer und Diskussionsteilnehmer in der neuen Show „Unicorn Hunters“ auf Yahoo Finance Live.

Steve Wozniak meint, Namen sind Schall und Rauc

Damit dürfte Wozniak einen wunden Punkt angesprochen haben. Natürlich ist der Name eines Konzerns das Aushängeschild und es ist etwa befremdlich, wenn sich ein Unternehmen umbenennt – und wenn es auch wie im Fall von Facebook mit einer Erweiterung des Geschäftsfeldes einhergeht.

Was Wozniak sagt ist, dass nicht der Name, sondern der gute Ruf einer Marke ausschlaggebend ist. Mit der Umbenennung in Meta wird sich ja an dem Ansehen des Facebook-Konzerns nicht ändern, auch wenn sich das Mark Zuckerberg erhofft.

Steve Wozniak auf Facebook: Apple hätte seinen Namen nicht ändern müssen.

„Ich habe viel über unsere Identität nachgedacht“, sagte Zuckerberg bei der Online-Veranstaltung nach Bekanntgabe des neuen Konzernnamens. „Ich hoffe, dass wir im Laufe der Zeit als Metaversum-Unternehmen wahrgenommen werden.“ Wozniak ist skeptisch, dass der neue Name eine große Veränderung in der Arbeitsweise von Facebook einleiten wird – davon war auch bisher nichts zu hören.

„Können sie sich ändern? Eine Frage ist, kann ein Mensch seine Persönlichkeit ändern, wie er mit anderen und der Welt umgeht? Können sie das ändern, wenn sie, sagen wir, 23 Jahre alt sind und sich ihre Persönlichkeit gefestigt hat? Ich habe in meinem Psychologiestudium einen Kurs belegt: Es tut mir leid, man ändert sich nicht. Es sind sehr, sehr drastische Fälle, die einen dazu bringen, seine Persönlichkeit zu ändern. Zum Beispiel, wie nett man zu Menschen ist und worauf man achtet. Ich glaube also nicht, dass sich das Unternehmen ändern wird“, fügte Wozniak hinzu.

