So einfach hat Facebook all seine Problem gelöst – oder auch nicht

Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächer: Facebook will seinen Namen ändern. Gestern Abend hielt das Unternehmen ein Event zur großen Vision des Metaverse ab. Im Rahmen der Veranstaltung gab Facebook-CEO Mark Zuckerberg bekannt, dass Facebook zukünftig „Meta“ heißen wird. Allerdings soll sich für die Social-Media-Plattform Facebook sowie die Tochterfirmen WhatsApp und Instagram nichts ändern. Laut Zuckerberg hat der Name Facebook das Mutterunternehmen zu stark eingeschränkt und spiegelt nicht seine Zukunftsvision wider. Meta soll im Laufe der Zeit zeigen, dass es sich um ein „Metaverse“-Unternehmen handelt. Innerhalb des Metaverse möchte Zuckerberg die Mixed-Reality-Plattformen und die Apps des Unternehmens an einem Ort zusammenführen will. Ob dies jedoch das Imageproblem löst, bleibt fraglich.

Metas erste Smartwatch: Ein Leak zur richtigen Zei

Während Mark Zuckerberg seine neue Vision vorstellte und schon in den vergangenen Wochen über den Datenschutz sprach, kam es dabei immer wieder zu Widersprüchen. Einmal stellte das Unternehmen gemeinsam mit Ray-Ban eine Sonnenbrille mit integrierter Kamera vor und nun leakte Bloomberg ein erstes Bild zu einer Smartwatch – ebenfalls mit Kamera.

Die Aufnahme zeigt eine Smartwatch, die der Apple Watch gar nicht so unähnlich ist, aber am unteren Rand einen kleinen Ausschnitt aufweist, der eine Kamera beherbergt. Details konnte Bloomberg zwar nicht in Erfahrung bringen, aber sie soll über Wechselarmbänder verfügen, während die integrierte Kamera beispielsweise für Videokonferenzen unterwegs genutzt werden soll. Weiter heißt es aus dem Bericht, dass Meta die smarte Uhr in 2022 erscheint und sowohl iOS- als auch Android-Geräte unterstützt werden.

Was hältst du von der Namensänderung? Wirst du in das Metaverse einsteigen oder findest du Zuckerbergs Idee völlig unnötig? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

