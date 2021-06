Windows 11 läuft nicht auf Macs

Mit Bootcamp lässt sich auf Macs auch Windows installieren. So war es bisher – zumindest wenn ein Intel-Prozessor eingebaut ist. Doch das ändert sich mit dem Erscheinen von Windows 11. Das neue Betriebssystem wurde optisch aber auch technisch stark überarbeitet und bietet sogar die Möglichkeit, Android-Apps auszuführen. Neu ist aber auch, dass Windows 11 nicht mehr automatisch auf jedem Rechner mit Intel X86-Architektur läuft.

Microsoft hat sich vielmehr entschieden, die Hardware-Anforderungen für Windows 11 deutlich zu erhöhen. Das Betriebssystem setzt einen 64-Bit-Prozessor mit 1 GHz, 4 GByte RAM und 64 GByte Speicherplatz voraus. Dazu kommt noch eine DirectX 12-kompatible Grafikkarte und Unterstützung für TPM 2.0.

Und die letzten drei Buchstaben sind das Problem: TPM, besser gesagt TMP 2.0. Die Abkürzung steht für Trusted Platform Module. Das ist ein Chip, der sicherstellen soll, dass die Sicherheit des Betriebssystems erhöht wird. Er verwaltet kryptografische Schlüssel und leider verfügt nicht jeder Rechner über TMP 2.0. Es wurde 2014 eingeführt. Bei selbstgebauten Desktop-PCs ist er in der Regeln nicht vorhanden, lässt sich aber durchaus ergänzen. Microsoft hat eine Prozessor-Liste veröffentlicht, die zeigt, auf welchen Geräten Windows 11 läuft und auf welchen nicht.

Nach der langen Vorrede kommt das, was abzusehen war: Apple hat keine TPM 2.0-Unterstützung in seine Macs eingebaut. Apple könnte zwar durch ein Firmware-Update die Unterstützung aktivieren, doch das liegt allein in der Macht von Apple. Da Apple aus dem Intel-Markt ausscheidet, ist es eher unwahrscheinlich, dass hier noch Updates erfolgen.

Denkbar ist noch die Ausführung von Windows 11 in einer virtuellen Maschine. Windows 11 kommt schon im Herbst 2021 heraus. Natürlich kann weiterhin auch Windows 10 verwendet werden.

Produkthinweis Produkthinweis Microsoft Windows 10 Professional 32-bit/64-bit 1 Lizenz | PC | Download 197,99 €