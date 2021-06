iMessage soll in den Windows 11 Store

Apple soll eine Windows-Version von iMessage erstellen und diese in den Microsoft Store von Windows 11 einstellen. Das sagte Nadella in einem Interview mit dem Wall Street Journal, in dem er sich auch über das neuen Betriebssystem ausließ.

Der neue Store in Windows 11 soll zusammen mit Amazons eigenem Android App Store entstehen, denn auf Windows 11 laufen Android-Apps. Es seien aber alle Apps eingeladen, also auch die, die nicht unter Windows 11 nativ laufen werden, sondern die umgeschrieben werden müssten.

Apple bietet nur sehr wenig Windows-Software an, Ausnahmen sind beispielsweise Boot Camp und iTunes. Doch das Blatt könnte sich wandeln, wenn die US-Regierung Apple verbietet, die Übersicht über den eigenen Shop weiterhin so restriktiv zu handhaben wie bisher und auch andere App Stores zulassen muss.

Ob Apple aber wirklich iMessage auf Windows oder Android portiert, ist nicht klar. Angeblich gab es einmal einen Versuch einer Android-Version, dieser wurde jedoch aus politischen Gründen gestoppt, heißt es gerüchteweise.

Das Wall Street Journal fragte Nadella nach der Integration von Microsoft-Software und -Diensten in iOS. Darauf deutete er an, dass eine solche Möglichkeit nicht ausgeschlossen sei

Wie ist dein Standpunkt?

Würdest du es befürworten, wenn Apple eine Android- oder Windows-Version von iMessage veröffentlicht? Gibt es auch Gegenstimmen zu dem Vorschlag? Was sind eure Argumente? Schreibe Pro und Contra gerne in die Kommentarfelder unterhalb dieses Artikels, wir sind sehr gespannt.

