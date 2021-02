Lidl verkauft Thermomix-Alternative Monsieur Cuisine für 349 Euro

Die Lidl-Alternative zum Thermomix von Vorwerk heißt Monsieur Cuisine Connect SKMC 1200 und wird ab 01.03.2021 für 349 Euro in den Lidl Filialen verkauft. Sie ist mit WLAN, CookingPilot-Funktion, ein 7-Zoll-Touchscreen-Display und fertigen Rezepten erhältlich.

Preislich reiht sich die clevere Küchenhilfe zwischen dem beliebten Krups Cook4Me+ und der höherpreisigen Krups Prep&Cook XL ein.

Das Küchengerät verfügt über einen Topf mit zahlreichen Einsätzen und Aufsätzen, mit der die Zutaten nicht nur zerkleinert und verrührt sondern auch zubereitet und abgewogen werden können.

Wer nicht die vorgefertigten Rezepte nutzen will - dazu später mehr - kann auch selbst Temperatur, Rührdauer und ähnliche Parameter bestimmen.

Die Rezepte sind über das Display auswählbar und sind mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung ausgerüstet (CookingPilot), damit nichts schiefgeht oder verwechselt wird.

Mit der WLAN-Anbindung können neue Rezepte heruntergeladen werden. Natürlich lässt sich die Küchenmaschine aber nicht aus der Ferne bedienen, das wäre vermutlich unbeaufsichtigt einfach zu riskant. Dazu kommen Apps für iOS und Android, die ebenfalls die Rezepte herunterladen und anzeigen können.

Der eingebaute Rührer bietet eine 10-stufige Geschwindigkeitseinstellung und hat eine Turbofunktion sowieLinks- und Rechtslauf. Die Temperatur lässt sich zwischen 37 und 130 °C Grad einstellen. Der 4,5-l-Edelstahl-Mixbehälter bietet eine Füllmenge von 3 l. Der Deckel weißt eine Einfüllöffnung auf. Dazu kommt noch ein Dampfgaraufsatz mit Deckel und Gareinsatz, ein Kocheinsatz und ein Messereinsatz sowie der Rühraufsatz. Ein Spatel (mit abnehmbarer Silikon-Spitze) ist im Lieferumgang ebenfalls enthalten. Die Leistungsaufnahme liegt bei bis zu 1.200 Watt.

Alle Produktdaten im Überblick

Linkslauf zum Rühren von Suppen, Risottos, Eintöpfen o.Ä.

zum Rühren von Suppen, Risottos, Eintöpfen o.Ä. Rechtslauf zum Zerkleinern von Zutaten

zum Zerkleinern von Zutaten 10-stufige Geschwindigkeitseinstellung und zusätzliche Turbofunktion zum Impulsmixen

zum Impulsmixen Drei Automatikprogramme: Kneten : Zubereitung von schweren Teigen mit bis zu 500 g Mehl Dampfgaren : für eine besonders schonende Zubereitung Anbraten : Kurzzeitiges Anbraten mit bis zu 130°C und automatischem Umrühren im Linkslauf, sodass nichts zerkleinert wird

7-Zoll-Touchscreen-Display zum Einstellen von Zeit, Geschwindigkeit, Temperatur und zur Anzeige der aktuellen Gartemperatur

99-Minuten-Timer

Cooking Pilot mit über 164 vorinstallierten Rezepten

Zugriff auf Online-Rezepte-Datenbank mit hunderten Rezepten

mit hunderten Rezepten Rezepte-App mit Favoriten- und Einkaufslistenfunktion

Was hältst du vom Monsieur Cuisine Connect? Hast du eventuell bereits eine Maschine aus früheren Aktionen erworben und kannst dazu etwas verraten?

