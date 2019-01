25.01.2019 - 12:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Während die neuen iPhone-Modelle nahezu ohne größere Kritik oder Fehler auskommen, scheint es in dieser Generation das iPad Pro stärker getroffen zu haben. Wir berichteten bereits über das leichte Verbiegen, unregelmäßige und wackelige Buttons sowie ein unschönes Ruckeln des Betriebssystems. Jetzt gesellt sich ein weiterer Fehler hinzu, den vereinzelte Nutzer vielleicht schon von den Vorgängern kennen: eine ungleichmäßige Beleuchtung.

Erst kürzlich haben wir über das neue MacBook Pro und Ausleuchtungsprobleme durch ein fehlerhaftes Flachkabel berichtet. Ausleuchtungsprobleme tauchen vor allem bei LCD-Bildschirmen immer wieder auf, da diese auf eine separate Hintergrundbeleuchtung setzen, während bei OLED-Displays sich jedes Pixel selbstbeleuchtet. Bei großen LED-Fernsehern oder auch bei Laptops und PC-Monitoren lässt sich daher immer wieder eine Abdunklung in den Randbereichen des Displays beobachten. Apple hatte das Problem eigentlich ganz gut im Griff und nur wenige fehlerhafte Geräte wiesen ungleichmäßiges Licht auf.

Wie der Nutzer GerAlex73 (via MacRumors Forum) berichtet, hat er mittlerweile das iPad Pro mehrfach bei Apple getauscht. Sein erstes 11-Zoll-Geräte besaß eine ungleichmäßige Ausleuchtung, sodass ein Bildschirmteil heller als ein anderer erschien. Der Wechsel auf das 12,9-Zoll-Modell brachte keine Abhilfe, sondern auch hier waren Unregelmäßigkeiten zu erkennen, wenn auch nicht ganz so stark wie beim ersten Gerät. Ein weiterer Nutzer bestätigte die Angaben aus eigener Erfahrung, während das Tablet seiner Frau ebenfalls das Problem aufweisen soll, wenn auch nur in abgeschwächter Form.

Ein weiterer Nutzer sieht das Problem nicht bei Apple, sondern bei der LCD-Technologie, die nach aktuellem Stand keine perfekte Ausleuchtung ermöglicht. Dabei gibt er auch an, dass er mit dem iPad Pro (12,9 Zoll, 1. Generation) damals auf ein ähnliches Problem gestoßen sei und bei Ihm eine Ecke übermäßig hell war, während sich dies zur Mitte abschwächte.

In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich die Frage: Haben Sie festgestellt, dass das Display ihres Tablets ungleichmäßig ausgeleuchtet ist? Oder halten Sie dies für eine Überreaktion einiger Nutzer?

