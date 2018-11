13.11.2018 - 18:05 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Stellen Sie sich vor, Sie haben ein neue iPad Pro mit 12,9-Zoll-Display für mehr als 1.400 Euro gekauft und nach wenigen Tagen hat es sich schon verbogen. Dies ist leider keine einfache Geschichte, sondern ist für einige Nutzer die traurige Wahrheit. Dabei müssen wir stark an „Bendgate“ aus 2016. Damals war vor allem das iPhone 6 Plus in die Kritik geraten, nachdem es sich bei vielen Nutzern in der Hosentasche verbogen hatte.

Wir und viele andere Experten hatten eigentlich angenommen, dass Apple aus seinen bisherigen Fehlern gelernt und diese nicht mehr vorkommen. Nachdem Bendgate des iPhone 6 hatte das Unternehmen bei zukünftigen Generationen nachgebessert, indem unter anderem bestimmte Bereich verstärkt wurden. Aber was für das iPhone gilt, muss ja nicht auch für das iPad gelten, oder?

Während die YouTuber von EverythingApplePro das neue iPad Pro einigen Härtetest unterzogen hatten, waren viele Nutzer wie auch Bwrin1 (via MacRumors) guter Dinge, was die Haltbarkeit anbelangt. Allerdings gab es nun das böse Erwachen. In der letzten Woche hatte er sein iPad Pro mit 12,9-Zoll-Display erhalten und ausgiebig getestet. Auch unterwegs hatte er es in seinem Rucksack stets dabei. Allerdings scheint dies dem Tablet nicht gut bekommen zu sein.

iPad Pro: Doch nicht so stabil?

Man könnte meinen, dass das neue iPad Pro durch das kantige Design stabiler als seine Vorgängermodelle ist. Diese Annahme scheint sich wohl nicht zu bewahrheiten. Der Nutzer Bwrin1 hatte sich nach dem Wochenende sein neues Apple-Tablet einmal genauer angeschaut und stellte dabei erschreckenderweise fest, dass das Gerät sich verbogen hat. Er zeigte sich von diesem Umstand natürlich sehr enttäuscht. Laut eigenen Aussagen befand sich das Gerät im Laptop-Fach seines Rucksacks und zusätzlich noch im Smart Keyboard Folio, sodass ein umfassender Schutz gewährleistet sein sollte.

