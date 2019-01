25.01.2019 - 09:28 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Erst vor zwei Tagen hatten wir berichtet, dass Apple wohl Anfang 2019 eine neue Generation der AirPods veröffentlichen wird. Während diese Spekulationen zunächst von Dritten stammte, wird dieses nun durch Apple. Das Unternehmen hatte gestern eine erste Beta zu iOS 12.2 veröffentlicht. Darin befanden sich eindeutige Hinweise auf neue Funktionen. Entdeckt hatte dies der Entwickler Guilherme Rambo, der bereits zuvor ähnliche Funde veröffentlichte.

Schon seit mehr als einen Jahr wird spekuliert, dass Apple eine neue Version der AirPods veröffentlichen wird. Angefeuert hatte dies Apple selbst durch die Ankündigung eine kabellosen Ladehülle im September 2017. Seither kam immer wieder das Gerücht auf, dass Apple der zweiten Generation auch das „Hey Siri“-Feature spendiert. Wie Guilherme Rambo jetzt in der neuen iOS 12.2-Beta herausgefunden hat, verfügt die Einrichtung von „Hey Siri“ ab sofort über einen interessanten Zusatz. Dort heißt es nun: „Talk to Siri with your AirPods or iPhone by saying ‘Hey Siri'“

(Bild: 9to5Mac / Apple)

Da diese Funktion und auch das Einrichtigungsfenster bisher nicht für die AirPods verfügbar war, könnte es sich hierbei durchaus um eine neue Version handeln. iOS 12.2 ist allerdings erst in die erste Beta-Runde gegangen und wird wohl noch auf sich warten lassen. Eine Veröffentlichung für das Update erwarten wir erfahrungsgemäß Ende Februar oder Anfang März. Etwa zu diesem Zeitpunkt könnten dann auch neue AirPods erscheinen. Jedoch hat Apple auch Tradition neue Funktionen bereits in den Betriebssystem zunächst zu integrieren und diese dann wieder zu entfernen, um sie zu einem späteren Zeitpunkt einzuführen. Dies geschah im vergangenen Jahr beispielsweise bei AirPlay 2 oder einer Animation, die das drahtlose Ladecase für die AirPods zeigt.

