Kanye West stellt Rekord auf: Donda mit mehr als 60 Millionen Streams am ersten Tag bei Apple Music

Am Sonntag startete mit „Donda“, das mittlerweile zehnte Studio-Album von Kanye West, und legte einen Rekordstart hin. In den ersten 24 Stunden der Verfügbarkeit wurde es schon mehr als 60 Millionen Mal von Apple-Music-Nutzern in den USA gestreamt, ein Rekord für den Dienst.

Laut einem Bericht des Musik-Magazins Billboard, belegt „Donda" mach den ersten Berechnungen den dritten Platz auf der Apple Music-Liste der Alben mit den meisten Streams nach 24 Stunden. An der Spitze der Apple-Debüt-Charts steht demnach weiterhin J. Coles 2018er Album „KOD“, das in den ersten 24 Stunden 64,5 Millionen Streams verzeichnete. Drakes „Views“ liegt derzeit mit 63,5 Millionen Streams auf Platz zwei.

Apple Music Top 100

„Donda“ stellte einen weiteren Rekord auf, da es die Top-Alben-Charts von Apple Music in 152 Ländern innerhalb der 24 Stunden anführte. Damit wurde West zum meistgestreamten Künstler auf Apple Music seit der Veröffentlichung des Albums am Sonntag. 19 der 20 Spitzenplätze in den täglichen Top 100 Global Songs Charts des Dienstes gehen auf sein Konto, so der Bericht.

Die große Popularität kommt dem neuen West-Album nun sicherlich auf zuteil, da es in den letzten Wochen immer wieder so aussah, als stehe der Release unmittelbar bevor, doch dann passierte nichts.

Kanye West hatte Apple zuvor einen neuen Rekord bei dem Live-Streaming eingebracht. Er hatte unter anderem Pre-Release-Partys in Atlanta und Chicago veranstaltet, um die Veröffentlichung des Albums anzukündigen. Nach der Veröffentlichung am Sonntag wurden die Hörerzahlen auch dadurch in die Höhe getrieben, da sich das Gerücht verbreitete, Donda sei nun ohne Genehmigung von West veröffentlicht und wieder zurückgezogen worden – das lockte noch mehr Hörer an.

