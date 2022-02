Display: So soll das iPhone 14 Pro aussehen

Ist die Notch Geschichte? Wenn man sich die Schema-Zeichnungen zum Display des iPhone 14 Pro ansieht, könnte man das erwarten: Dort wird laut Macrumors nur noch eine pillenförmige Aussparung gezeigt, die für das Face-ID-Modul gedacht ist und eine kreisförmige für die Kamera. Diese Aussparungen sind nicht oberhalb des Bildschirms angebracht sondern im Display.

Das Bild, dass das Display-Layout des iPhone 14 Pro zeigen soll, wurde auf dem chinesischen Netzwerk Weibo veröffentlicht und später vom Leaker Jon Prosser verbreitet. Auf Youtube berichtet Prosser, dass er die Informationen auch unabhängig von dem Bild bestätigen könne.

Interessanterweise hat sich auch Display-Spezialist Ross Young eingemischt und meint seinerseits, dass die angedeuteten Ausschnitte viel zu groß seien. In der Realität sollen sie deutlich kompakter ausfallen. Zudem soll der pillenförmige Ausschnitt eher mittig angeordnet werden und der kreisförmige Ausschnitt daneben stehen.

Von der Redaktion empfohlener Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an dritte übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Offenbar wird Apple dieses Layout nur bei den Pro-Modellen des iPhone 14 einsetzen und bei den anderen Versionen weiterhin eine Notch einbauen. Das könnte bedeuten, dass 2023 das Design dann bei allein iPhones eingeführt wird.

Von der Redaktion empfohlener Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an dritte übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.



Gerüchteweise soll das iPhone 14 in vier Versionen erscheinen. Neben einem iPhone 14 Pro und einem 14 Pro Max sollen auch ein iPhone 14 und ein iPhone 14 mini auf den Markt kommen. Das Gehäuse soll leicht überarbeitet werden. Wichtigstes Designziel sollen flachere Objektive sein und andere Lautstärketasten.

Was erwartest du vom iPhone 14? Was wünscht du dir an Eigenschaften, was soll das neue Smartphone für dich können?