iPad Pro 2021: Fünf Neuerungen, die dir bestimmt nicht aufgefallen sind

Center Stage: Die bewegliche Kamera

Eigentlich stellte Apple das neue „Center Stage“-Feature ausführlich vor. Apple überarbeitete nämlich die TrueDepth Kamera deutlich. Man hob die Auflösung auf 12 Megapixel an und spendierte der Kamera ein 122-Grad-Sichtfeld. Für Center Stage ist dies wichtig. Laut Apple nutzt man diese Funktion gemeinsam mit dem maschinellen Lernen, um den Folgemodus zu ermöglichen. Bei Videoanrufen „folgt“ dir die Kamera und versucht dich stets in der Bildmitte zu fixieren. Kommt eine zweite Person hinzu, dann wird das System versuchen, auch diese im Bild zu halten.

12,9" iPad Pro kostet mehr

Ein kleines Detail verbirgt sich im Preis. Während das 11" iPad Pro im Vergleich zum Vorgänger nicht teurer wurde, hat Apple den Preis des 12,9-Zoll-Modells angepasst. Dies liegt vermutlich am neuen Mini-LED-Display, welches nur im großen iPad Pro zum Einsatz kommt. Apple verlangt daher 100 Euro als noch beim Vorgänger.

Magic Keyboard passt nicht mehr

Auch beim Magic Keyboard gibt es wenig Probleme für die 11"-Nutzer, da der iPhone-Hersteller die Maße identisch ließ, kann man das Magic Keyboard des Vorgängers weiterverwenden. Beim 12,9" iPad Pro ist dies leider nicht möglich. Es ist 0,5 mm dicker geworden und dadurch lässt sich das bisherige Magic Keyboard etwas straffer zuklappen, wenn man das neue Pro einlegt. Apple bietet daher eine neue, überarbeitete Version an.

Mehr als nur 2 TB Speicherplatz

Apple hebt den Endpreis für das iPad Pro nochmals massiv an. Dies schafft man unter anderem durch die neue 2-TB-Speicheroption, die dir ausreichend Platz für all deine Daten liefern sollte. Dabei belässt es Apple allerdings nicht. Sowohl die 1-TB- als auch 2-TB-Optionen erhalten einen weiteren Boost. Apple spendiert beiden Ausführungen 16 GB Arbeitsspeicher. Alle anderen Modelle verfügen lediglich über 8 GB. Dadurch werden die großen Modelle zu noch besseren Multitaskern.

Thunderbolt für neue Möglichkeiten

Seit 2018 verfügt das iPad Pro schon über einen USB-C-Anschluss. In der neuesten Generation sieht dieser zwar identisch aus, aber er hat andere Spezifikationen. Es handelt sich um einen USB-4-Port mit Thunderbolt-Spezifikationen. Dies erlaubt dir, dass du Thunderbolt-Zubehör vom Mac am neuen iPad Pro verwenden kannst. Dies umfasst sogar das Pro Display XDR, welches in voller 6K-Auflösung unterstützt wird.

Produkthinweis Produkthinweis Neues Apple iPhone 12 Mini (64 GB) - Schwarz 736,17 €