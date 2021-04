AirTags kaufen: Vorbestellstart in Kürze

Die Ankündigung der AirTags überraschte in dieser Woche nur wenig. In den vergangenen Wochen und Monaten stellte Apple sämtliche Weichen. Besonders iOS 14.5 mit dem neuen „Wo ist?“-Netzwerk und der neuen „Objekte“-Kategorie in der App zeichneten ein klares Bild: Die AirTags kommen.

Wann kann man die AirTags vorbestellen? Wann erscheinen sie?

Du hast Glück. Du musst gar nicht so lange warten, bis du die AirTags vorbestellen kannst. Diese sind schon ab dem 23. April um 14 Uhr auf Apple.de verfügbar. Apple bietet sie in zwei Varianten an. Einmal einzeln für 35 Euro und als Viererpack für 119 Euro. Das Vorteilspack spart die 20 Euro beziehungsweise 5 Euro pro Stück.

Wer schnell ist, kann sie bereits am kommenden Freitag, den 30. April, erhalten. Ungewöhnlicherweise soll erst ab diesem Tag auch das Zubehör erscheinen, sodass du es vielleicht nicht vom ersten Tag an nutzen kannst. Drittanbieter-Accessoires könnten jedoch schon bei einschlägigen Plattformen wie eBay oder Amazon früher verfügbar sein, sodass du die Tags an deinem Schlüssel befestigen kannst.

iPhone 12 in Violett: Eine mutige Farbe für den Frühling

Gemeinsam mit den AirTags kannst du ab heute auch ein neues iPhone 12 vorbestellen. Anders als sonst handelt es sich nicht um ein (PRODUCT)RED, da es diese Variante schon gibt. Stattdessen hat sich Apple eine neue Farboption einfallen lassen: Violett. Laut ersten Hands-On-Berichten soll der Farbton jedoch mehr ins Lavendel gehen und weniger kräftig wirken als „Violett“ vermuten lässt. Wie schon bei den anderen iPhone-12-Modellen wird es auch wieder eine Mini-Version geben. Der Preis startet ab 799 Euro. Auch hier erfolgt die Auslieferung ab dem 30. April.

Werdet ihr wieder schwach? Legt ihr euch die neuen AirTags zu oder lassen sie euch völlig kalt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

